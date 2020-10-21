Баскетболист сборной Украины Пустовой феерит за "Барселону" – украинец лучший в матче
Боссы испанской "Барселоны" недаром оставили в своем составе центрового сборной Украины Артема Пустового. Украинец набрал прекрасную форму и помог команде одержать четвертую победу в пяти поединках.
20 октября "Барселона" Пустового на собственной площадке принимала "Гипускоа". Украинский центровой показал классную результативность и помог команде одержать очередную победу в новом сезоне, пишет24 канал.
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Яркая игра украинца
В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании каталонский клуб одержал уверенную победу 87:60.
За 16: 20 на площадке украинский баскетболист набрал 15 очков. Артем Пустовой вместе с Брандоном Дэвисом показали наивысшую результативность в матче в составе победителей.
Команда Пустового на протяжении всего времени матча владела игровым преимуществом и доказала, что недаром именно ее считали фаворитом встречи.
После первой половины разница в счете достигала 13-ти очков и продолжила увеличиваться после большого перерыва.
Победа стала для Барселоны четвертой в пяти поединках в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что Пустовой не входит в планы наставника "Барселоны" и скорее всего должен покинуть клуб. Но все в один момент изменилось. Команду возглавил новый тренер Шарунас Ясикявичюс, который захотел оставить украинского центрового в составе команды. Похоже, интуиция нового коуча не подвела насчет Пустового.
Зарубежная карьера Артема Пустового
- В 2015 году Пустовой оставил Суперлигу Украины и подписал контракт с испанским клубом "Обрадойро", в составе которого начал выступления в Лиге Ендеса.
- В сезоне 2015/16 украинский центровой сыграл 28 матчей, где в среднем проводил на площадке 13,5 минут, а его статистика составляла 3.9 очков и 2.6 подборов в среднем за игру.
- В сезоне 2016/17 Артем Пустовой провел 31 игру за "бело-голубых". В среднем за игру он забрасывал 9.5 очков и делал 3.4 подбора за 19 минут на площадке.
- Летом 2018 года Пустовой перешел в "Барселону". Контракт рассчитан на 3 года.