Боссы испанской "Барселоны" недаром оставили в своем составе центрового сборной Украины Артема Пустового. Украинец набрал прекрасную форму и помог команде одержать четвертую победу в пяти поединках.

20 октября "Барселона" Пустового на собственной площадке принимала "Гипускоа". Украинский центровой показал классную результативность и помог команде одержать очередную победу в новом сезоне, пишет24 канал.

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Яркая игра украинца

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании каталонский клуб одержал уверенную победу 87:60.

За 16: 20 на площадке украинский баскетболист набрал 15 очков. Артем Пустовой вместе с Брандоном Дэвисом показали наивысшую результативность в матче в составе победителей.

Команда Пустового на протяжении всего времени матча владела игровым преимуществом и доказала, что недаром именно ее считали фаворитом встречи.

После первой половины разница в счете достигала 13-ти очков и продолжила увеличиваться после большого перерыва.

Победа стала для Барселоны четвертой в пяти поединках в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Пустовой не входит в планы наставника "Барселоны" и скорее всего должен покинуть клуб. Но все в один момент изменилось. Команду возглавил новый тренер Шарунас Ясикявичюс, который захотел оставить украинского центрового в составе команды. Похоже, интуиция нового коуча не подвела насчет Пустового.

Зарубежная карьера Артема Пустового