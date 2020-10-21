20 жовтня "Барселона" Пустового на власному майданчику приймала "Гіпускоа". Український центровий показав класну результативність та допоміг команді здобути чергову перемогу у новому сезоні, пише 24 канал.

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У перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії каталонський клуб здобув впевнену перемогу 87:60.

За 16:20 на майданчику український баскетболіст набрав 15 очок. Артем Пустовий разом з Брандоном Девісом показали найвищу результативність в матчі у складі переможців.

Команда Пустового упродовж всього часу матчу володіла ігровою перевагою та довела, що недаремно саме її вважали фаворитом зустрічі.

Після першої половини різниця в рахунку сягала 13-ти очок і продовжила збільшуватися після великої перерви.