Баскетболіст збірної України Пустовий феєрить за "Барселону" – українець найкращий у матчі
Боси іспанської "Барселони" недаремно залишили у своєму складі центрового збірної України Артема Пустового. Українець набрав чудову форму та допоміг команді здобути четверту перемогу у п'яти поєдинках.
20 жовтня "Барселона" Пустового на власному майданчику приймала "Гіпускоа". Український центровий показав класну результативність та допоміг команді здобути чергову перемогу у новому сезоні, пише 24 канал.
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Яскрава гра українця
У перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату Іспанії каталонський клуб здобув впевнену перемогу 87:60.
За 16:20 на майданчику український баскетболіст набрав 15 очок. Артем Пустовий разом з Брандоном Девісом показали найвищу результативність в матчі у складі переможців.
Перемога стала для Барселони четвертою в п’яти поєдинках у новому сезоні.
Раніше повідомлялось, що Пустовий не входить у плани наставника "Барселони" та швидше за все повинен покинути клуб. Але все в один момент змінилось. Команду очолив новий тренер Шарунас Ясікявічюс, який захотів залишити українського центрового у складі команди. Схоже, інтуїція нового коуча не підвела щодо Пустового.
Закордонна кар'єра Артема Пустового
- У 2015 році Пустовий залишив Суперлігу України та підписав контракт з іспанським клубом "Обрадойро", у складі якого розпочав виступи у Лізі Ендеса.
- У сезоні 2015/16 український центровий зіграв 28 матчів, де в середньому проводив на майданчику 13,5 хвилин, а його статистика складала 3.9 очок та 2.6 підбирань у середньому за гру.
- У сезоні 2016/17 Артем Пустовий провів 31 гру за "біло-блакитних". У середньому за гру він закидав 9.5 очок та робив 3.4 підбирання за 19 хвилин на майданчику.
- Влітку 2018 року Пустовий перейшов до "Барселони". Контракт розрахований на 3 роки.