Баскетболистка сборной Украины Ольга Яцковец, которая играет за "Винтертур", продолжает поражать любителей баскетбола в чемпионате Швейцарии. Украинка снова стала одной из лучших в матче.

Во 2-м туре чемпионата Швейцарии "Винтертур" сыграл на выезде против "Арау". Украинская баскетболистка помогла команде праздновать вторую подряд победу в сезоне, сообщает Ukrbasket.

Вот так: Баскетболистка сборной Украины феерит на старте в чемпионате Швейцарии – украинке нет равных

Безумная игра от украинки продолжается

"Винтертур" Яцковец победил соперника со счетом 52:82. Украинская баскетболистка за проведенное время на площадке (29:21) набрала 11 очков, 6 подборов, 1 передачу и еще 2 перехвата.

А по итогам стартового тура украинская баскетболистка вошла в символическую сборную тура. Тогда она набрала 24 очка, 12 подборов и 7 передач против "Ньона" – 86:52.

Сейчас "Винтертур" и "Фрибург" имеют по две победы на старте чемпионата.

Ольга Яцковец только начале августа пополнила состав швейцарского клуба. В прошлом сезоне украинка выступала за словацкий "Ружомберок". На момент остановки соревнований команда получила 19 побед в 19 поединках. Яцковець была лидером чемпионата по результативности. В среднем за поединок набирала 17,4 очка, делала 7 подборов.

Добавим, что в ноябре женская сборная Украины должна сыграть два отборочных матча чемпионата Европы. Сначала против Финляндии уже 12 ноября, а через три дня украинская команда померяется силами с Бельгией (15 ноября). По решению ФИБА эти поединки состоятся в изолированном месте в Португалии.

Что известно об Ольге Яцковец