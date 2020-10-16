Баскетболистка сборной Украины продолжает рвать в Швейцарии – она снова среди лучших
Баскетболистка сборной Украины Ольга Яцковец, которая играет за "Винтертур", продолжает поражать любителей баскетбола в чемпионате Швейцарии. Украинка снова стала одной из лучших в матче.
Во 2-м туре чемпионата Швейцарии "Винтертур" сыграл на выезде против "Арау". Украинская баскетболистка помогла команде праздновать вторую подряд победу в сезоне, сообщает Ukrbasket.
Вот так: Баскетболистка сборной Украины феерит на старте в чемпионате Швейцарии – украинке нет равных
Безумная игра от украинки продолжается
"Винтертур" Яцковец победил соперника со счетом 52:82. Украинская баскетболистка за проведенное время на площадке (29:21) набрала 11 очков, 6 подборов, 1 передачу и еще 2 перехвата.
А по итогам стартового тура украинская баскетболистка вошла в символическую сборную тура. Тогда она набрала 24 очка, 12 подборов и 7 передач против "Ньона" – 86:52.
Сейчас "Винтертур" и "Фрибург" имеют по две победы на старте чемпионата.
Ольга Яцковец только начале августа пополнила состав швейцарского клуба. В прошлом сезоне украинка выступала за словацкий "Ружомберок". На момент остановки соревнований команда получила 19 побед в 19 поединках. Яцковець была лидером чемпионата по результативности. В среднем за поединок набирала 17,4 очка, делала 7 подборов.
Добавим, что в ноябре женская сборная Украины должна сыграть два отборочных матча чемпионата Европы. Сначала против Финляндии уже 12 ноября, а через три дня украинская команда померяется силами с Бельгией (15 ноября). По решению ФИБА эти поединки состоятся в изолированном месте в Португалии.
Что известно об Ольге Яцковец
- Яцковец – воспитанница бердянской школы баскетбола. Выступала за местную "ДЮСШ-БДПУ".
- В 2016 году переехала из Бердянска в Киев и стала игроком БК "Авангард", с которым в этом же году стала обладательницей Кубка Украины. Этот год стал одним из лучших в карьере Яцковец. Ее назвали лучшей баскетболисткой на своей позиции в женской баскетбольной лиге в сезоне 2015/16.
- В национальной сборной Украины дебютировала в матче с Люксембургом в 2016 году. Участница Евробаскета 2017 года в составе национальной сборной Украины.
- В составе молодежной женской сборной Ольга Яцковец стала эффективным игроком чемпионата Европы U-20.
- В 2017 году перешла в словацкий МБК "Ружомберок".