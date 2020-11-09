Центровий збірної України та "Барселони" Артем Пустовий знову став найкращим баскетболістом матчу в Іспанії. Українець був в ударі не лише під час поєдинку, але й після у інтерв'ю.

Баскетболіст з України став лідером "каталонців" у черговому матчі чемпіонату Іспанії проти "Естудіантеса". Поєдинок завершився перемогою команди з Каталонії 92:78, пише 24 канал.

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Найкращий гравець у складі гранда

Артем вийшов на паркет з лавки запасних та провів на майданчику 22614 хвилини. За цей час український центровий набрав 16 очок (5/7 двоочкових, 6/11 штрафних). Зробив 6 підбирань та віддав 2 результативні передачі.

Після матчу Пустовий перебував у чудову настрої та кумедно "запалив" у інтерв'ю після зустрічі.

Дякую хлопцям за те, що віддавали мені передачі. Це мені дуже потрібно. Я хотів допомогти команді і тренеру. Передаю привіт дружині Ніні і моїй дитині. Люблю вас. І привіт моїй дівчині-коханці... Я жартую, про дівчину жартую…,

– пожартував Артем.

Раніше повідомлялось, що Пустовий не входить у плани керманича "Барселони" та швидше за все покине іспанський клуб. Але все в один момент змінилось. Команду очолив новий тренер Шарунас Ясікявічюс, який розраховував на українського центрового у складі команди. Схоже, інтуїція нового коуча не підвела щодо Артема. А українець повністю виправдав очікування нового тренерського штабу.

Закордонна кар'єра Артема Пустового