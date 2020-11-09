Баскетболіст Пустовий став героєм у складі "Барселони" та "запалив" у інтерв'ю: відео
Центровий збірної України та "Барселони" Артем Пустовий знову став найкращим баскетболістом матчу в Іспанії. Українець був в ударі не лише під час поєдинку, але й після у інтерв'ю.
Баскетболіст з України став лідером "каталонців" у черговому матчі чемпіонату Іспанії проти "Естудіантеса". Поєдинок завершився перемогою команди з Каталонії 92:78, пише 24 канал.
Читайте також Баскетболістка збірної України продовжує розривати у Швейцарії – вона знову серед найкращих
Найкращий гравець у складі гранда
Артем вийшов на паркет з лавки запасних та провів на майданчику 22614 хвилини. За цей час український центровий набрав 16 очок (5/7 двоочкових, 6/11 штрафних). Зробив 6 підбирань та віддав 2 результативні передачі.
Після матчу Пустовий перебував у чудову настрої та кумедно "запалив" у інтерв'ю після зустрічі.
Дякую хлопцям за те, що віддавали мені передачі. Це мені дуже потрібно. Я хотів допомогти команді і тренеру. Передаю привіт дружині Ніні і моїй дитині. Люблю вас. І привіт моїй дівчині-коханці... Я жартую, про дівчину жартую…,
– пожартував Артем.
Раніше повідомлялось, що Пустовий не входить у плани керманича "Барселони" та швидше за все покине іспанський клуб. Але все в один момент змінилось. Команду очолив новий тренер Шарунас Ясікявічюс, який розраховував на українського центрового у складі команди. Схоже, інтуїція нового коуча не підвела щодо Артема. А українець повністю виправдав очікування нового тренерського штабу.
Закордонна кар'єра Артема Пустового
- У 2015 році Пустовий залишив Суперлігу України та підписав контракт з іспанським клубом "Обрадойро", у складі якого розпочав виступи у Лізі Ендеса.
- У сезоні 2015/16 український центровий зіграв 28 матчів, де в середньому проводив на майданчику 13,5 хвилин, а його статистика складала 3.9 очок та 2.6 підбирань у середньому за гру.
- У наступному сезоні Артем Пустовий провів 31 гру за "біло-блакитних". У середньому за гру він закидав 9.5 очок та робив 3.4 підбирання за 19 хвилин на майданчику.
- Влітку 2018 року українець перейшов до каталонської "Барселони". Контракт з клубом розрахований на 3 роки.
Поділитися новиною