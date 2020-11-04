В Лиге чемпионов в среду, 4 ноября, между собой сыграли турецкий "Истанбул Башакшехир" и английский "Манчестер Юнайтед". Неожиданную победу одержал турецкий клуб.

Истанбул Башакшехир – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Ба, 13, Вещая, 40 – Марсьяль, 43

"Манчестер Юнайтед" прекрасно начал этот сезон в Лиге чемпионов – команда сначала на выезде обыграла французский ПСЖ, а затем дома разгромила немецкий"РБ Лейпциг". У "Башекшехира" все было наоборот. Турецкая команда дважды уступила с одинаковым счетом 2:0 этим соперникам.

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Но в очной встрече сильнее оказались именно игроки турецкого клуба.

Уже на 13-й минуте "Манчестер Юнайтед" пропустил довольно неожиданный гол. Розыгрыш углового закончился тем, что никто из игроков не остался на подстраховке в защите. И мяч из штрафной выбили в центр поля, где его и подхватил Ба. Нападающий без особых проблем дошел до чужих ворот и пробил мимо Хендерсона, который на этот раз занял место в воротах.

Во второй раз игроки МЮ фатально ошиблись вблизи своих ворот уже в конце первого тайма. На этот раз отличился Вища, который нанес мощный удар после прострела с фланга.

И за несколько минут "МанЮнайтед" удалось сократить отставание – Шоу на фланге обыграл соперника и навесил в штрафную. А уж там Марсьяль головой отправил мяч в угол ворот.

Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" усилил давление на ворота соперника. Опасно пробивал Бруну Фернандеш, но голкипер совершил отличный сейв.

Концовка матча превратилась просто в нашествие игроков МЮ на ворота соперника. В одном из моментов защитник вынес мяч с линии ворот.

"Истанбул" одерживает первую победу в Лиге чемпионов (это их дебютный сезон). "Манчестер Юнайтед" же терпит неожиданное фиаско в Турции.

Видеообзор матча Башакшехир – Манчестер Юнайтед