У Лізі чемпіонів в середу, 4 листопада, між собою зіграли турецький "Істанбул Башакшехір" та англійський "Манчестер Юнайтед". Неочікувану перемогу здобув турецький клуб.

Істанбул Башакшехір – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Ба, 13, Віща, 40 – Марсьяль, 43

"Манчестер Юнайтед" прекрасно розпочав цей сезон в лізі чемпіонів – команда спочатку на виїзді обіграла французький ПСЖ, а згодом вдома розгромила німецький "РБ Лейпциг". В "Башекшехіра" все було навпаки. Турецька команда двічі поступилася з однаковим рахунком 2:0 цим суперникам.

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Та в очній зустрічі сильнішим виявилися саме гравці турецького клубу.

Вже на 13-й хвилині "Манчестер Юнайтед" пропустив доволі неочікуваний гол. Розіграш кутового закінчився тим, що ніхто з гравців не залишився на підстраховці в захисті. І м'яч просто зі штрафного майданчика вибили в центр поля, де його і підхопив Ба. Нападник без особливих проблем дійшов до чужих воріт та пробив повз Хендерсона, який цього разу зайняв місце у воротах.

Вдруге гравці МЮ фатально помилилися поблизу своїх воріт вже наприкінці першого тайму. Цього разу відзначився Віща, який завдав потужний удар після прострілу з флангу.

Та за декілька хвилин "МанЮнайтед" вдалося скоротити відставання – Шоу обіграв на фланзі суперника та навісив у штрафний майданчик. А вже там Марсьяль головою відправив м'яч у кут воріт.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Башакшехір – Манчестер Юнайтед

У другому таймі "Манчестер Юнайтед" посилив тиск на ворота суперника. Небезпечно пробивав Бруну Фернандеш, але голкіпер здійснив чудовий сейв.

Кінцівка матчу перетворилася просто на навалу гравців МЮ на ворота суперника. В одному з моментів захисник виніс м'яч з лінії воріт.

"Істанбул" здобуває першу перемогу в Лізі чемпіонів (це їх дебютний сезон). "Манчестер Юнайтед" же зазнає неочікуваного фіаско в Туреччині.