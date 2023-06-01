Барселону могут отстранить от участия в Лиге чемпионов. Опасность идет он до сих пор не закрытого дела, связанного с коррупцией каталонцев.

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Святых не судят

"Дело Нейгрейры" до сих пор негативно влияет на жизнь каталонского коллектива. Барселона одержала победу в чемпионате Испании, однако "золото" Ла Лиги может не гарантировать "сине-гранатовым" место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, поскольку УЕФА хочет наказать каталонцев за их финансовые махинации.

Два инспектора европейской ассоциации, которым поручили расследование дела вокруг Барселоны, пришли к выводу, что каталонцев должны понести серьезное наказание за свои злодеяния. Президент УЕФА Александер Чеферин предстал перед выбором: он может дождаться ответа от испанского суда или исключить Барселону из Лиги чемпионов.

В настоящее время словенский функционер не спешит с выводами, а только обсуждает возможные варианты развития событий. Барселона в свою очередь получила письмо от европейской ассоциации с 71 вопросом, на которые каталонцы должны ответить до следующей недели, поскольку последствия могут быть роковыми.

Следует напомнить, что каталонский коллектив пытался обойти "исповеди". Руководство "сине-гранатовых" рассматривало возможность играть в турнирах за пределами Европы, а также переход в другую лигу в случае санкций в Испании.