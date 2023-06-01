Барселону можуть усунути від участі в Лізі чемпіонів. Небезпека йде він до цих пір не закритої справи, пов'язаної з корупцією каталонців.

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Святих не судять

"Справа Нейгрейри" до нині негативно впливає на життя каталонського колективу. Барселона здобула перемогу у чемпіонату Іспанії, проте "золото" Ла Ліги може не гарантувати "синьо-гранатовим" місце у наступному розіграші Ліги чемпіонів, оскільки УЄФА жадає покарати каталонців за їхній фінансові махінації.

Двоє інспекторів європейської асоціації, яким доручили розслідування справи довкола Барселони, дійшли висновку, що каталонців мають понести серйозне покарання за свої злодіяння. Президент УЄФА Александер Чеферін постав перед вибором: він може дочекатися відповіді від іспанського суду або виключити Барселону з Ліги чемпіонів.

На даний момент словенський функціонер не поспішає з висновками, а тільки обговорює можливі варіанти розвитку подій. Барселона у свою чергу отримала лист від європейської асоціації з 71-и питанням, на які каталонці мають відповісти до наступного тижня, оскільки наслідки можуть бути фатальними.

Варто нагадати, що каталонський колектив намагався оминути "сповіді". Керівництво "синьо-гранатових" розглядало можливість грати в турнірах за межами Європи, а також перехід до іншої ліги в разі санкцій в Іспанії.