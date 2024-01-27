В выездном поединке против Лас-Пальмас подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу со счетом 2:1. Весь поединок в воротах "сливочных" провел украинец Андрей Лунин, пишет 24 Канал.

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Ненужная травма посреди сезона

Несмотря на пропущенный гол, украинский голкипер сыграл очень надежно. Он в нескольких моментах спасал "королевский клуб" от неминуемых голов. Особенно эффектен был сейв Лунина в начале второго тайма.

Не менее надежно отыграл 24-летний голкипер на втором этаже, что отметил после матча главный тренер Реала Карло Анчелотти.

К несчастью, не обошлось без ложки дегтя. После завершения поединка Лунин упал на газон, скорчившись от боли. Голкипер получил травму во время игрового эпизода в конце матча. Медицинский персонал "сливочных" прямо на поле оказал помощь Лунину.

Лунин получил неприятную травму / скриншот

Пока неизвестно насколько серьезное повреждение получил украинский голкипер. Напомним, что в лазарете находится первый номер "сливочных" Тибо Куртуа. Недавно травма была у арендованного у Челси Кэпы Аррисабалаги. Однако он уже пришел в себя после повреждения.

Справка. В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за Реал 13 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов. В активе украинского голкипера 5 "сухих" матчей.