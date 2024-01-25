Атлетик – Барселона 4:2

Голы: Гурусета, 1, Сансет, 49, Уильямс, 105+2, 120+1 – Левандовский, 26, Ямал, 32

Не успел комментатор матча назвать до конца составы команд, как нули на табло изменились на 1:0 в пользу хозяев. Пожар в штрафной Барселоны закончился заблокированным Кристенсеном ударом от Сансета. Однако первым на добивании был Гурусета, который открыл счет во встрече, пишет 24 Канал.

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Преимущество клуба из Бильбао держало 25 минут. После чего каталонцы забили дважды. Сначала Левандовский воспользовался ошибкой защитника Атлетика, который пытался выбить мяч из собственной штрафной, но попал прямо в Роберта, от которого мяч полетел в сетку ворот хозяев. Несколько курьезно счет стал равным 1:1.

Уже через 6 минут Барселона полностью изменила ход поединка в свою пользу. Ямал сместился с фланга к центру штрафной и с его линии прошил дальний угол ворот соперника из Бильбао – 1:2.

Подопечные Хави ушли на перерыв с победным счетом 1:2.

На старте второго тайма хозяева быстро ликвидировали этот мяч разницы благодаря голу Сансета 2:2.

Как ни старались команды, но закончить игру в основное время не смогли. Коллективы ждали дополнительные 15-минутные таймы, где больше сил осталось у хозяев поля.

На 105+2 минуте матча Уильямс снова вывел Атлетик вперед 3:2, поразив дальний нижний угол ворот "блаугранас". Каталонцам снова нужно было отыгрываться. Но во второй раз им это не удалось сделать.

В компенсированное ко второму дополнительному тайму время все тот же активный Уильямс добил Барселону, поставив точку в четвертьфинале 4:2.

Барселона вылетела из Кубка Короля на стадии 1/4 финала. Также на этом этапе соревнования прекратила 24 января Жирона, которая проиграла Мальорке 3:2.

Атлетик – Барселона: видеообзор матча