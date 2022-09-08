Барселоне в первом туре Лиги чемпионов выпало играть против чешской Виктории. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "блаугранас".

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Еще до перерыва Барселона забила трижды. Открыл счет Кессье, который головой направил мяч в ворота после углового. А потом дважды забил Левандовский. Между его голами было и взятие ворот в исполнении гостей – забил Сикора.

После перерыва Левандовский забил еще один гол после паса Торреса. И впоследствии отличился и сам Торрес, установив окончательный счет матча.

Для Левандовского это четвёртый матч подряд, в котором он забивает за Барселону. Он не забил только в первом матче за команду против Райо Вальекано. Далее последовали дубли в ворота Реал Сосьедада и Вальядолида, гол в ворота Севильи. И сейчас хет-трик в ворота Виктории.

Видеообзор матча Барселона – Виктория