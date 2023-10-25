Марино Пушич матчем Лиги чемпионов против испанской Барселоны дебютировал в должности главного тренера команды. Уже в середине тайма "горняки" пропустили мяч, пишет 24 Канал.

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Хозяева поля с первых минут захватили инициативу. Превосходство Барселоны реализовалось в гол в середине первого тайма.

Сначала Фермин Лопес пробил из района одиннадцатиметровой отметки. Мяч после его удара попал в штангу и отскочил к Феррану Торресу, который удачно сыграл на добивании. Защита "горняков" в момент взятия ворот была в роли пассивных наблюдателей.

Арбитр после просмотра ВАР указал на центр поля. 1:0 – Барселона повела в счете.

Видео гола Торреса