Маріно Пушич матчем Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони дебютував на посаді головного тренера команди. Вже в середині тайму "гірники" пропустили м’яч.

До теми Барселона – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Господарі поля з перших хвилин захопили ініціативу. Перевага Барселони реалізувалася в гол в середині першого тайму.

Спочатку Фермін Лопес пробив з району одинадцятиметрової позначки. М’яч після його удару влучив у стійку та відскочив до Феррана Торреса, який вдало зіграв на добиванні. Захист "гірників" у моменті взяття воріт були в ролі пасивних спостерігачів.

Арбітр після перегляду ВАР вказав на центр поля. 1:0 – Барселона повела в рахунку.

Відео голу Торреса