Барселона – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Барселона и Шахтер сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Их матч состоится в среду, 25 октября. Онлайн-трансляция матча Барселона – Шахтер доступна на сайте 24 Канала.
Барселона выиграла два стартовых матча в группе Лиги чемпионов. И возглавляет турнирную таблицу. Шахтер же проиграл первый матч Порту, а во втором одолел Антверпен. И пока занимает третье место в группе.
Достойно внимания Луческу или Шевченко в Шахтере: насколько это реально и кто станет следующим тренером "горняков"Смотреть онлайн матч Барселона – Шахтер можно на платформе Megogo или Volia TV. Однако доступ к трансляции матча на этих сервисах платный. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Барселона – Шахтер.
Барселона – Шахтер 2:1
Голы: Ферран Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62
Стартовые составы
- Барселона: тер Штеген, Алонсо, Мартинес, Араухо, Канселу, Ромеу, Гюндоган, Фермин, Феликс, Ямаль, Торрес
- Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Судаков, Крыськив, Зубков, Бондаренко, Сикан
90+7. Конец матча. "Барселона" победила "Шахтер" со счетом 2:1 90+2. Эгиналду вышел на поле вместо Степаненко 90. Арбитр компенсировал сразу семь минут до основного времени 88. На этот раз со штрафного пробивал Араухо. Но тоже выше ворот 87. Ошибка в защите, и Бондарь только ценой желтой карточки остановил прорыв Феррана Торреса. Еще один опасный штрафной удар. А нападающему оказывают помощь медики 85. Бондаренко сбил Феррана Торреса недалеко от штрафной. опасный штрафной удар Сам Ферран Торрес и пробил, но гораздо выше ворот 83. Степаненко опасно пробивал в падении. Но мяч пролетел мимо ворот. 82. Двойная замена в "Барселоне". Касадо и Кристенсен вышли на поле вместо Лопеса и Мартинеса 76. После навеса со штрафного, защитник "Барселоны" вынесли мяч со своей штрафной. На подборе был мощно пробивший Азаров. Но попал в соперника 75. Бальде получил предупреждение от арбитра 75. Гую вышел на поле вместо Жуао Феликса 72. Конопля получил предупреждение от арбитра за грубый фол 70. Замены в матче. В "Шахтере" на поле вышел Келси вместо Сикана. А в "Барселоне" Бальде заменил Алонсо 70. И снова удар от Лопеса. На этот раз он отправил мяч в ворота. Но арбитр зафиксировал офсайд 69. Лопес чуть не оформил дубль, но мяч после его удара попал в штангу. 68. Азаров на фланге обыграл соперника. Но с навесом не сложилось – тер Штеген без проблем на выходе забрал мяч в руки. 63. Перша заміна в матчі. Невертон вийшов на поле замість Криськіва в "Шахтарі" 62. "Шахтер" забивает гол. Судаков сокращает счет в матче. Он получил пас от Азарова с фланга, убежал от защитника и метко пробил мимо голкипера. 59. Ферран Торрес отправил мяч в ворота "Шахтера", но в момент атаки он находился в офсайде. Поэтому на этот раз гол не засчитали 54. Атака "Шахтера". Судаков первый раз ошибся с передачей на фланг, но Конопле удалось исправить эту ошибку партнера. Со второй попытки Судаков решил сам пробить, но выше ворот 50. Еще один момент у "Барселоны". На этот раз после удара со штрафного Ризнык отбил мяч, но не забрал его в руки. Несколько игроков "блаугранас" были на добивании, но в ворота не попали. 78. Очередной опасный момент у ворот "Барселоны". В этот раз только рикошет спас испанский клуб от пропущенного гола после удара Зубкова 50. Криськив получил предупреждение от арбитра 48. Сразу опасен ответ "Барселоны". Но Ризнык рукой задел мяч 47. Опасный момент у "горняков". Но на прострел Конопли никто не откликнулся, и мяч выкатился за пределы штрафной. 46. Второй тайм начался 45+2. Конец первого тайма. Команды отправились на отдых 45. Арбитр компенсировал две минуты до первого тайма. 44. Крыськив перед штрафной площадкой решил пробросить мяч мимо соперника. Но защитник "Барселоны" "прочитал" этот замысел. И опасный момент был упущен. 42. Ферран Торрес довольно грубо пошел в подкате против Конопли. И получил за это желтую карточку 39. "Шахтер" чуть не пропустил третий гол. Но Степаненко дважды в подкате в штрафной спас команду 36. "Барселона" забивает еще один гол. На этот раз Фермин Лопес получил пас и пробил из пределов линии штрафной. Мощный удар, и мяч от штанги в верхнем углу влетел в ворота. 28. Гюндоган сделал заброс на Фермина Лопеса в штрафную. Игрок оказался среди защитников перед голкипером. Но он попал в крестовину ворот. Первым на добивании оказался Ферран Торрес, и он мощно отправил мяч в ворота. Арбитр сначала не засчитал гол, зафиксировав офсайд. Но VAR показал, что положения вне игры не было. 24. Жоау Канселу сумел обыграть в штрафной соперника, а после этого пробил. Мяч почти пролетел между ног Ризныка, но голкипер не дал ему залететь за линию ворот. Было очень опасно 19. Конопля сбил Жоау Феликса на фланге, арбитр зафиксировал фол. Но розыгрыш штрафного удара не принес результата "Барселоне" – игрокам "Шахтера" удалось отбиться. 16. Опасный пас от Жоау Феликса на Феррана Торреса. Но Ризнык вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 15. Еще один момент "Шахтера". На этот раз ошиблись соперники у собственной штрафной. Но удар Бондаренко был заблокирован 11. Первый удар от "оранжево-черных" по воротам "Барселоны". Зубков на углу штрафной решил не обыгрывать соперников, а пробить. После незначительного рикошета мяч попал в руки голкипера 7. Ошибка у собственной штрафной "Шахтера" защитников. Лопес перехватил мяч. И даже смог пробить. Но Ризнык ногами отбил мяч 5. Ромеу пробил головой после подачи с углового. Но мяч пролетел выше ворот 5. Гюндоган чуть не прорвался мимо четырех соперников к воротам "Шахтера". Но в последний момент мяч удалось выбить за пределы поля 3. Прострел с фланга на ход Сикана. Но нападающего опередили соперники 3. Первый острый момент у ворот "горняков". Но прострел Ямаля был перехвачен 1. Матч начался. Игроки "Барселоны" развели мяч из центра поля Команды уже на поле. Раздается гимн Лиги чемпионов Напомним, матч "Барселона" – "Шахтер" состоится не на легендарном стадионе "Камп Ноу". Он ведь находится на реконструкции. Так что "блаугранас" вынуждены принимать соперников на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кумпаньша, ранее известном как Стадион "Монтжуик". Именно здесь проходили Олимпийские игры в Барселоне в 1992 году. Матч "Барселона" – "Шахтер" начнется в 19:45
Конец матча
Желтая карточка
Желтая карточка
Желтая карточка
ГОООООЛ!!!!! Судаков!!!!! ШАХТЕР
Желтая карточка
Второй тайм начался
Конец первого тайма
Желтая карточка
Гол. Барселона
Гл. Барселона
Матч начался
90+7. Конец матча. "Барселона" победила "Шахтер" со счетом 2:1
90+2. Эгиналду вышел на поле вместо Степаненко
90. Арбитр компенсировал сразу семь минут до основного времени
88. На этот раз со штрафного пробивал Араухо. Но тоже выше ворот
87. Ошибка в защите, и Бондарь только ценой желтой карточки остановил прорыв Феррана Торреса. Еще один опасный штрафной удар. А нападающему оказывают помощь медики
85. Бондаренко сбил Феррана Торреса недалеко от штрафной. опасный штрафной удар Сам Ферран Торрес и пробил, но гораздо выше ворот
83. Степаненко опасно пробивал в падении. Но мяч пролетел мимо ворот.
82. Двойная замена в "Барселоне". Касадо и Кристенсен вышли на поле вместо Лопеса и Мартинеса
76. После навеса со штрафного, защитник "Барселоны" вынесли мяч со своей штрафной. На подборе был мощно пробивший Азаров. Но попал в соперника
75. Бальде получил предупреждение от арбитра
75. Гую вышел на поле вместо Жуао Феликса
72. Конопля получил предупреждение от арбитра за грубый фол
70. Замены в матче. В "Шахтере" на поле вышел Келси вместо Сикана. А в "Барселоне" Бальде заменил Алонсо
70. И снова удар от Лопеса. На этот раз он отправил мяч в ворота. Но арбитр зафиксировал офсайд
69. Лопес чуть не оформил дубль, но мяч после его удара попал в штангу.
68. Азаров на фланге обыграл соперника. Но с навесом не сложилось – тер Штеген без проблем на выходе забрал мяч в руки.
63. Перша заміна в матчі. Невертон вийшов на поле замість Криськіва в "Шахтарі"
62. "Шахтер" забивает гол. Судаков сокращает счет в матче. Он получил пас от Азарова с фланга, убежал от защитника и метко пробил мимо голкипера.
59. Ферран Торрес отправил мяч в ворота "Шахтера", но в момент атаки он находился в офсайде. Поэтому на этот раз гол не засчитали
54. Атака "Шахтера". Судаков первый раз ошибся с передачей на фланг, но Конопле удалось исправить эту ошибку партнера. Со второй попытки Судаков решил сам пробить, но выше ворот
50. Еще один момент у "Барселоны". На этот раз после удара со штрафного Ризнык отбил мяч, но не забрал его в руки. Несколько игроков "блаугранас" были на добивании, но в ворота не попали.
78. Очередной опасный момент у ворот "Барселоны". В этот раз только рикошет спас испанский клуб от пропущенного гола после удара Зубкова
50. Криськив получил предупреждение от арбитра
48. Сразу опасен ответ "Барселоны". Но Ризнык рукой задел мяч
47. Опасный момент у "горняков". Но на прострел Конопли никто не откликнулся, и мяч выкатился за пределы штрафной.
46. Второй тайм начался
45+2. Конец первого тайма. Команды отправились на отдых
45. Арбитр компенсировал две минуты до первого тайма.
44. Крыськив перед штрафной площадкой решил пробросить мяч мимо соперника. Но защитник "Барселоны" "прочитал" этот замысел. И опасный момент был упущен.
42. Ферран Торрес довольно грубо пошел в подкате против Конопли. И получил за это желтую карточку
39. "Шахтер" чуть не пропустил третий гол. Но Степаненко дважды в подкате в штрафной спас команду
36. "Барселона" забивает еще один гол. На этот раз Фермин Лопес получил пас и пробил из пределов линии штрафной. Мощный удар, и мяч от штанги в верхнем углу влетел в ворота.
28. Гюндоган сделал заброс на Фермина Лопеса в штрафную. Игрок оказался среди защитников перед голкипером. Но он попал в крестовину ворот. Первым на добивании оказался Ферран Торрес, и он мощно отправил мяч в ворота.
Арбитр сначала не засчитал гол, зафиксировав офсайд. Но VAR показал, что положения вне игры не было.
24. Жоау Канселу сумел обыграть в штрафной соперника, а после этого пробил. Мяч почти пролетел между ног Ризныка, но голкипер не дал ему залететь за линию ворот. Было очень опасно
19. Конопля сбил Жоау Феликса на фланге, арбитр зафиксировал фол. Но розыгрыш штрафного удара не принес результата "Барселоне" – игрокам "Шахтера" удалось отбиться.
16. Опасный пас от Жоау Феликса на Феррана Торреса. Но Ризнык вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.
15. Еще один момент "Шахтера". На этот раз ошиблись соперники у собственной штрафной. Но удар Бондаренко был заблокирован
11. Первый удар от "оранжево-черных" по воротам "Барселоны". Зубков на углу штрафной решил не обыгрывать соперников, а пробить. После незначительного рикошета мяч попал в руки голкипера
7. Ошибка у собственной штрафной "Шахтера" защитников. Лопес перехватил мяч. И даже смог пробить. Но Ризнык ногами отбил мяч
5. Ромеу пробил головой после подачи с углового. Но мяч пролетел выше ворот
5. Гюндоган чуть не прорвался мимо четырех соперников к воротам "Шахтера". Но в последний момент мяч удалось выбить за пределы поля
3. Прострел с фланга на ход Сикана. Но нападающего опередили соперники
3. Первый острый момент у ворот "горняков". Но прострел Ямаля был перехвачен
1. Матч начался. Игроки "Барселоны" развели мяч из центра поля
Команды уже на поле. Раздается гимн Лиги чемпионов
Напомним, матч "Барселона" – "Шахтер" состоится не на легендарном стадионе "Камп Ноу". Он ведь находится на реконструкции. Так что "блаугранас" вынуждены принимать соперников на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кумпаньша, ранее известном как Стадион "Монтжуик". Именно здесь проходили Олимпийские игры в Барселоне в 1992 году.
Матч "Барселона" – "Шахтер" начнется в 19:45