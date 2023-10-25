Барселона – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Барселона и Шахтер сыграют в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Их матч состоится в среду, 25 октября. Онлайн-трансляция матча Барселона – Шахтер доступна на сайте 24 Канала.

Барселона выиграла два стартовых матча в группе Лиги чемпионов. И возглавляет турнирную таблицу. Шахтер же проиграл первый матч Порту, а во втором одолел Антверпен. И пока занимает третье место в группе.

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Барселона – Шахтер 2:1

Смотреть онлайн матч Барселона – Шахтер можно на платформе Megogo или Volia TV. Однако доступ к трансляции матча на этих сервисах платный. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Барселона – Шахтер.

Голы: Ферран Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62

Стартовые составы

Барселона: тер Штеген, Алонсо, Мартинес, Араухо, Канселу, Ромеу, Гюндоган, Фермин, Феликс, Ямаль, Торрес

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Судаков, Крыськив, Зубков, Бондаренко, Сикан