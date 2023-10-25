28. Гюндоган зробив закидання на Ферміна Лопеса у штрафний майданчик. Гравець опинився поміж захисників перед голкіпером. Але він влучив у хрестовину воріт. Та першим на добиванні опинився Ферран Торрес, і він потужно відправив м’яч у ворота.

Арбітр спочатку не зарахував гол, зафіксувавши офсайд. Але VAR показав, що положення поза грою не було.