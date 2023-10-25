Барселона виграла два стартові матчі в групі Ліги чемпіонів. І очолює турнірну таблицю. Шахтар же програв перший матч Порту, а в другому здолав Антверпен. І поки посідає третє місце в групі.
Варте уваги Луческу або Шевченко в Шахтарі: наскільки це реально та хто стане наступним тренером "гірників"
Барселона – Шахтар 2:1
Голи: Ферран Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62
Стартові склади
- Барселона: тер Штеген, Алонсо, Мартінес, Араухо, Канселу, Ромеу, Гюндоган, Фермін, Фелікс, Ямаль, Торрес
- Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Судаков, Криськів, Зубков, Бондаренко, Сікан
Кінець матчу
90+7. Кінець матчу. "Барселона" перемогла "Шахтар" з рахунком 2:1
90+2. Егіналду вийшов на поле замість Степаненка
90. Арбітр компенсував одразу сім хвилин до основного часу
88. Цього разу зі штрафного пробивав Араухо. Але теж вище воріт
Жовта картка
87. Помилка в захисті, і Бондар лише ціною жовтої картки зупинив прорив Феррана Торреса. Ще один небезпечний штрафний удар. А нападнику надають допомогу медики
85. Бондаренко збив Феррана Торреса неподалік штрафного майданчика. небезпечний штрафний удар. Сам Ферран Торрес і пробив, але значно вище воріт
83. Степаненко небезпечно пробивав у падінні. Але м’яч пролетів повз рамку воріт
82. Подвійна заміна в "Барселоні". Касадо та Крістенсен вийшли на поле замість Лопеса та Мартінеса
76. Після навісу зі штрафного, захисник "Барселони" винесли м’яч зі свого штрафного майданчика. На підборі був Азаров, який потужно пробив. Але влучив у суперника
Жовта картка
75. Бальде отримав попередження від арбітра
75. Гую вийшов на поле замість Жуао Фелікса
Жовта картка
72. Конопля отримав попередження від арбітра за грубий фол
70. Заміни в матчі. В "Шахтарі" на поле вийшов Келсі замість Сікана. А в "Барселоні" Бальде замінив Алонсо
70. І знову удар від Лопеса. Цього разу він відправив м’яч у ворота. Але арбітр зафіксував офсайд
69. Лопес мало не оформив дубль, але м’яч після його удару влучив в штангу
68. Азаров на фланзі обіграв суперника. Але з навісом не склалося – тер Штеген без проблем на виході забрав м’яч до рук
63. Перша заміна в матчі. Невертон вийшов на поле замість Криськіва в "Шахтарі"
ГОООООЛ!!!!! Судаков!!!!! ШАХТАР
62. "Шахтар" забиває гол. Судаков скорочує рахунок у матчі. Він отримав пас від Азарова з флангу, втік від захисника та влучно пробив повз голкіпера
59. Ферран Торрес відправив м’яч у ворота "Шахтаря", але в момент атаки він перебував в офсайді. Тому цього разу гол не зарахували
54. Атака "Шахтаря". Судаков перший раз помилився з передачею на фланг, але Коноплі вдалося виправити цю помилку партнера. З другої спроби Судаков вирішив сам пробити, але вище воріт
50. Ще один момент в "Барселони". Цього разу після удару зі штрафного Різник відбив м’яч, але не забрав його до рук. Декілька гравців "блаугранас" були на добиванні, але у ворота не влучили.
78. Черговий небезпечний момент біля воріт "Барселони". Цього разу лише рикошет врятував іспанський клуб від пропущеного голу після удару Зубкова
Жовта картка
50. Криськів отримав попередження від арбітра
48. Одразу небезпечна відповідь "Барселони". Але Різник рукою зачепив м’яч
47. Небезпечний момент в "гірників". Але на простріл Коноплі ніхто не відгукнувся, і м’яч викотився за межі штрафного майданчика.
Другий тайм розпочався
46. Другий тайм розпочався
Кінець першого тайму
45+2. Кінець першого тайму. Команди відправилися на відпочинок
45. Арбітр компенсував дві хвилини до першого тайму
44. Криськів перед штрафним майданчиком вирішив прокинути м’яч повз суперника. Але захисник "Барселони" "прочитав" цей задум. І небезпечний момент був втрачений.
Жовта картка
42. Ферран Торрес доволі грубо пішов у підкаті проти Коноплі. І отримав за це жовту картку
39. "Шахтар" мало не пропустив третій гол. Але Степаненко двічі в підкаті у штрафному майданчику врятував команду
Гол. Барселона
36. "Барселона" забиває ще один гол. Цього разу Фермін Лопес отримав пас, і пробив з меж лінії штрафного майданчика. Потужний удар, і м’яч від штанги у верхньому куті влетів у ворота.
Гол. Барселона
28. Гюндоган зробив закидання на Ферміна Лопеса у штрафний майданчик. Гравець опинився поміж захисників перед голкіпером. Але він влучив у хрестовину воріт. Та першим на добиванні опинився Ферран Торрес, і він потужно відправив м’яч у ворота.
Арбітр спочатку не зарахував гол, зафіксувавши офсайд. Але VAR показав, що положення поза грою не було.
24. Жоау Канселу зумів обіграти в штрафному суперника, а після цього пробив. М’яч майже пролетів поміж ніг Різника, але голкіпер таки не дав йому залетіти за лінію воріт. Було дуже небезпечно
19. Конопля збив Жоау Фелікса на фланзі, арбітр зафіксував фол. Але розіграш штрафного удару не приніс результату "Барселоні" – гравцям "Шахтаря" вдалося відбитися.
16. Небезпечний пас від Жоау Фелікса на Феррана Торреса. Але Різник вчасно вийшов з воріт та перехопив м’яч
15. Ще один момент "Шахтаря". Цього разу помилилися суперники біля власного штрафного майданчика. Але удар Бондаренка був заблокований
11. Перший удар від "помаранчево-чорних" по воротах "Барселони". Зубков на куті штрафного вирішив не обігрувати суперників, а пробити. Після незначного рикошету м’яч потрапив до рук голкіпера
7. Помилка біля власного штрафного майданчика "Шахтаря" захисників. Лопес перехопив м’яч. І навіть зумів пробити. Але Різник ногами відбив м’яч
5. Ромеу пробив головою після подачі з кутового. Але м’яч пролетів вище воріт
5. Гюндоган мало не прорвався повз чотирьох суперників до воріт "Шахтаря". Але в останній момент м’яч вдалося вибити за межі поля
3. Простріл з флангу на хід Сікану. Але нападника випередили суперники
3. Перший гострий момент біля воріт "гірників". Але простріл Ямаля був перехоплений
Матч розпочався
1. Матч розпочався. Гравці "Барселони" розвели м’яч з центру поля
Команди вже на полі. Лунає гімн Ліги чемпіонів
Нагадаємо, матч "Барселона" – "Шахтар" відбудеться не на легендарному стадіоні "Камп Ноу". Адже він перебуває на реконструкції. Тож "блаугранас" змушені приймати суперників на Олімпійському стадіоні імені Люїса Кумпаньша, раніше відомому як Стадіон "Монтжуїк". Саме тут відбувалися Олімпійські ігри в Барселоні в 1992 році.
Матч "Барселона" – "Шахтар" розпочнеться о 19:45