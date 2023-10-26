Єдиний гол у складі "кротів" забив Георгій Судаков, який скоротив відставання від Барселони до 2:1. Каталонці переважали Шахтар, але фортуна того вечора була на стороні українського клубу. Тому м’яч лише двічі побував у володіннях Дмитра Різника.

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Пушич: Я ніколи не обговорюю окремих футболістів

Після поєдинку Маріно Пушич прокоментував гру своєї команди та відповів на запитання про ненадійну гру у захисті центрбека Миколи Матвієнка. Оборонець навіть протягом гри отримував зауваження від капітана команди Тараса Степаненка.

Однак боснійський спеціаліст не став критикувати 27-річного захисника.



"Дивіться, потрібно зрозуміти одну річ: для команди це теж значні зміни, багато емоцій. Раптово перед ними з’явився новий тренер. Було три тренери за останні кілька днів. Це дуже багато значить для гравців. Усі завжди думають, що ти маєш просто вийти та грати у футбол, але вони теж люди, у них є емоції", – розповів коуч "кротів".

Можу сказати одне: я ніколи не обговорюю окремих футболістів, але я надзвичайно пишаюся всіма своїми гравцями цього вечора (25 жовтня – 24 Канал). Хлопці вийшли, щоб змагатися з Барселоною, однією з найкращих команд Європи за грою та якістю. Ви питали про Матвієнка? Я ним теж пишаюся,

– додав Пушич.

Відзначимо, що Матвієнко відіграв повний матч проти каталонського клубу.

Раніше Миколу активно сватали в англійський Брайтон, який очолює колишній тренер "гірників" Роберто Де Дзербі. Однак все було лише на рівні слів, а сам Матвієнко продовжив свої виступи за чемпіона України. Але останнім часом гра центрбека відверто розчаровує, хоча раніше Микола був чи не найкращим оборонцем УПЛ.

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Матвієнко провів за "гірників" вже 8 матчів, у яких забив 3 голи.

Нагадаємо, що ця поразка ніяк не вплинула на ситуацію Шахтаря у групі "Н", де він із 3 балами йде третім. Останнє місце посідає бельгійський Антверпен, який у цьому 3-му турі групового раунду програв Порту 1:4. Натомість Барселона з 9 пунктами одноосібно очолює квартет, Порту йде другим (6 балів).

