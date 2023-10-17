Барселона получит мощное усиление к матчу против Шахтера в Лиге чемпионов

Сразу несколько лидеров Барселоны могут пропустить первую встречу группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера. Однако поступают из расположения "блаугранас" и хорошие новости.

Сразу семь футболистов находятся в лазарете каталонского клуба. Среди них еще есть 20-летний центральный полузащитник Педри. Однако в этой ситуации не все так плохо.

К теме Ранее поблагодарил российских фанов: Барселона понесла очередную потерю перед игрой с Шахтером в ЛЧ

Лазарет Барселоны может снизиться?

Вскоре Педри восстановится от травмы и может сыграть против Шахтера, игра 3-го тура состоится 25 октября.

Следует отметить, что Барселона и Шахтер дважды подряд сыграют в групповом раунде ЛЧ-2023/2024. Их вторая встреча запланирована на 7 ноября (4-й тур).

Тренерский штаб каталонского клуба не хочет форсировать события и бросать Педри прямо с лазарета на футбольное поле. Перед встречей с "горняками" подопечные Хави сыграют домашний матч Ла Лиги против Атлетик Бильбао (22 октября).

Однако в этом поединке вряд ли на поле появится Педри. Тренеры Барселоны не захотят рисковать здоровьем своего 20-летнего полузащитника,

Барселона после 2 туров группового раунда лидирует в группе "Н", набрав максимальные 6 баллов. Шахтер с 3 очками идет третьим.

Вспомним, что в лазарете каталонского гранда находится ряд ведущих футболистов – Фрэнки де Йонга, Рафиньи, Роберт Левандовский, Жюль Кунде, Алехандро Бальде и Ламин Ямал.