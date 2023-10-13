Речь идет о 19-летнем Алехандро Бальде, играющем на позиции левого защитника. Футболист покинул расположение сборной Испании после поединка против Шотландии в отборе на Евро-2024. Футболиста "блаугранас" сменили после перерыва на Франа Гарсию. Вместе с ним из лагеря "фурии рохи" уехал Нико Уильямс.

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Из-за таких кадровых потерь в национальную команду вызвали Альфонсо Педрасу.

Что касается Бальде, то фланговый защитник почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, вернется в Барселону, где уже пройдет медицинское обследование, которое установит серьезность травмы. Если все прогнозы подтвердятся, то Алехандро пополнит лазарет каталонского клуба, где уже есть ряд игроков.

Среди травмированных футболистов Барселоны уже есть Педри, Фрэнки де Йонга, Рафиньи, Роберт Левандовски, Жюль Кунде и Ламин Ямал.

Хави придется серьезно поразмыслить над тем, как заменить травмированных футболистов.

Пока в чемпионатах наступила пауза, вызванная поединками сборных. 12 октября Испания уверенно обыграла Шотландию 2:0. Уже 15 октября испанская команда сыграет против Норвегии по отбору на Евро-2024.

Следующий матч Барселона проведет против Атлетика Бильбао (22 октября). После чего уже сыграет против Шахтера в 3 туре группового раунда Лиги чемпионов (25 октября). "Блаугранас" дважды подряд встретятся с "горняками" в ЛЧ. Вторая встреча намечена на 7 ноября.