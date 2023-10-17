Одразу сім футболістів перебувають у лазареті каталонського клубу. Серед них наразі ще є 20-річний центральний півзахисник Педрі. Однак у цій ситуації не все так погано.
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Лазарет Барселони може зменшитись?
Незабаром Педрі відновиться від травми та навіть може зіграти проти Шахтаря, гра 3-го туру відбудеться 25 жовтня.
Слід відзначити, що Барселона та Шахтар двічі поспіль зіграють у груповому раунді ЛЧ-2023/2024. Їх друга зустріч запланована на 7 листопада (4-й тур).
Тренерський штаб каталонського клубу не хоче форсувати подій та кидати Педрі одразу з лазарету на футбольне поле. Перед зустріччю із "гірниками" підопічні Хаві зіграють домашній матч Ла Ліги проти Атлетік Більбао (22 жовтня).
Однак у цьому поєдинку навряд на полі з'явиться Педрі. Тренери Барселони не захочуть ризикувати здоров'ям свого 20-річного півзахисника,
Пригадаємо, що у лазареті каталонського гранда перебуває цілий ряд провідних футболістів – Френкі де Йонга, Рафіньї, Роберт Левандовський, Жуль Кунде, Алехандро Бальде та Ламін Ямал.
- Відзначимо, що Педрі виступає за Барселону із 2019-го року. Однак вже наступного дня пішов в оренду у Лас-Пальмас.
- Вкінці липня 2020-го футболіст повернувся до "блаугранас", за яких вже провів 111 матчів (17 голів та 8 асистів).
- Контракт Педрі із каталонцями розрахований до кінця червня 2026 року.