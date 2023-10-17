Сразу семь футболистов находятся в лазарете каталонского клуба. Среди них еще есть 20-летний центральный полузащитник Педри. Однако в этой ситуации не все так плохо.
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Лазарет Барселоны может снизиться?
Вскоре Педри восстановится от травмы и может сыграть против Шахтера, игра 3-го тура состоится 25 октября.
Следует отметить, что Барселона и Шахтер дважды подряд сыграют в групповом раунде ЛЧ-2023/2024. Их вторая встреча запланирована на 7 ноября (4-й тур).
Тренерский штаб каталонского клуба не хочет форсировать события и бросать Педри прямо с лазарета на футбольное поле. Перед встречей с "горняками" подопечные Хави сыграют домашний матч Ла Лиги против Атлетик Бильбао (22 октября).
Однако в этом поединке вряд ли на поле появится Педри. Тренеры Барселоны не захотят рисковать здоровьем своего 20-летнего полузащитника,
Вспомним, что в лазарете каталонского гранда находится ряд ведущих футболистов – Фрэнки де Йонга, Рафиньи, Роберт Левандовский, Жюль Кунде, Алехандро Бальде и Ламин Ямал.
- Отметим, что Педри выступает за Барселону с 2019 года. Однако уже на следующий день ушел в аренду в Лас-Пальмас.
- В конце июля 2020-го футболист вернулся в "блаугранас", при которых уже провел 111 матчей (17 голов и 8 ассистов).
- Контракт Педри с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года.