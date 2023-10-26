Хави выпустил против Шахтера резервистов: Маркевич раскритиковал "горняков" за матч с Барселоной

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич проанализировал поединок донецкого Шахтера против Барселоны. Опытный специалист разочарован игрой чемпиона Украины.

Донецкий Шахтер во главе с новым главным тренером Марино Пушичем потерпел поражение в матче Лиги Чемпионов против Барселоны (1:2). "Горняки" не сумели воспользоваться сложной кадровой ситуацией "блаугранас", из-за которой поединок пропускали лидеры каталонцев.

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Тренировка с повышенной ответственностью

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич прокомментировал поражение "горняков". По его мнению, Шахтер обязан был побеждать резервистов Барселоны.

"На игру против Шахтера Хави выпустил половину состава резервистов. Играл, мягко говоря, не основной состав. Без Левандовского и еще как минимум трех-четырех игроков основы.

Я смотрю много матчей Барселоны в чемпионате Испании, это же совсем другой уровень по сравнению с тем, что мы видели в игре против горняков. Для Барселоны игра против Шахтера была как тренировка с повышенной ответственностью", – резюмировал Маркевич.

Отметим, что в матче против Шахтера Хави не мог рассчитывать сразу на семь исполнителей. Из-за травм Сержи Роберто, Жюль Кунде, Фрэнки де Йонг, Педри, Рафинья и Роберт Левандовский наблюдали за игрой со зрительских трибун. Также пропускал матч дисквалифицированный Гави.

. Справедливости ради отметим, что из резервистов "блаугранас" в матче против Шахтера играл 20-летний Фермин Лопес из Барселоны Атлетик, отличившийся забитым голом. А на замену выходили 17-летний Марк Гую и 20-летний хавбек Марк Касадо. 16-летнего вундеркинда Ламина Ямала уже вполне можно считать игроком основы.