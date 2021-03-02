Ответный Матч полуфинала Кубка Испании между Барселоной и Севильей начнется в 22:00.

К теме Сумеет ли Барселона взять реванш у Севильи и выйти в финал Кубка Испании: прогноз

Где смотреть матч Барселона – Севилья

Трансляция матча Барселона – Севилья в Украине будет доступна на платформе Megogo на канале "Megogo Футбол".

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед матчем