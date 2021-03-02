Ответный Матч полуфинала Кубка Испании между Барселоной и Севильей начнется в 22:00. К теме Сумеет ли Барселона взять реванш у Севильи и выйти в финал Кубка Испании: прогноз Где смотреть матч Барселона – Севилья Трансляция матча Барселона – Севилья в Украине будет доступна на платформе Megogo на канале "Megogo Футбол". Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн". Перед матчем Команды уже трижды встречались в сезоне-2020/2021. В октябре матч на поле Барселоны в чемпионате Испании завершился ничьей 1:1. Во второй раз команды встретились 10 февраля в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании. Севилья одержала победу со счетом 2:0. Третий поединок Севилья и Барселона провели 27 февраля. Матч на поле Севильи в чемпионате Испании завершился победой каталонцев 2:0.