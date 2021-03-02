Матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії між Барселоною і Севільєю розпочнеться о 22:00.

До теми Чи зуміє Барселона взяти реванш у Севільї та вийти у фінал Кубка Іспанії: прогноз

Де дивитися матч Барселона – Севілья

Трансляція матчу Барселона – Севілья в Україні буде доступна на платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол".

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед матчем