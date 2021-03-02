Матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії між Барселоною і Севільєю розпочнеться о 22:00. До теми Чи зуміє Барселона взяти реванш у Севільї та вийти у фінал Кубка Іспанії: прогноз Де дивитися матч Барселона – Севілья Трансляція матчу Барселона – Севілья в Україні буде доступна на платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол". Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн". Перед матчем Команди вже тричі зустрічалися у сезоні-2020/2021. У жовтні матч на полі Барселони у чемпіонаті Іспанії завершився нічиєю 1:1. Вдруге команди зустрілися 10 лютого у рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Севілья здобула перемогу з рахунком 2:0. Третій поєдинок Севілья та Барселона провели 27 лютого. Матч на полі Севільї у чемпіонаті Іспанії завершився перемогою каталонців 2:0.