@Dembouz is now tied for third among Frenchmen on Barça's all-time scoring list!



4️⃣9️⃣ @ThierryHenry

2️⃣7️⃣ @AntoGriezmann

2️⃣6️⃣ @Dembouz

2️⃣6️⃣ @Ludovic_Giuly pic.twitter.com/0EKfMHAdmk