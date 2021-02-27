В субботу, 27 февраля, Барселона сыграла на поле Севильи в рамках 25 тура Ла Лиги. Каталонцы в равном матче одержали уверенную победу на выезде.

Севилья – Барселона 0:2

Голы: Дембеле, 29, Месси, 86

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Минимальное преимущество

Команды с первых минут встречи показывали довольно ровную игру на футбольном поле. Дест потерял прекрасную возможность, неудачно выполнив передачу в штрафную, которую заблокировали защитники.

Футболисты Севильи чуть больше контролировали мяч. Быстрых атак в исполнении обеих команд не было, игроки строили позиционную остроту. Месси отважился на дальний удар со штрафного – голкипер в эффектном прыжке парировал выстрел.

На 29-й минуте гости открыли счет во встрече. Месси выполнил идеальную передачу на Дембеле, Усман стремительно выбежал на ворота Севильи и пробил мимо голкипера в дальний угол – 0:1.

В первой 45-минутке футболисты Барселоны выходили в классные контратаки. При минимальном преимуществе в счете в пользу каталонцев команды ушли на перерыв.

Неудержимый Месси

Во втором тайме футбольные карусели в исполнении обеих команд продолжились. Навас принял передачу недалеко от линии штрафной, прицелился и пробил. Мяч был направлен в угол ворот, но вратарь тер Штеген сыграл внимательно и счет остался неизменным.

Активный Дембеле не использовал убийственную возможность. Усман стал адресатом прекрасной навесной передачи в площадку, но головой пробил выше ворот. Дест потерял еще лучший голевой момент. Он сыграл на добивании в штрафной – штанга спасла ворота Севильи.

В середине второго тайма Лангле удвоил преимущество Барселоны, но судья отменил взятие ворот, усмотрев офсайд. На 81-й минуте хозяева поля сравняли счет, но судья увидел игру рукой и отменил взятие ворот от Эн Несири.

За пять минут Месси подобрал мяч в штрафной соперника и пробил низом в центр ворот – голкипер не помешал голу, 0:2. Аргентинец не смог уйти с поля без забитого мяча. Как ни старались хозяева, но так и не смогли сократить счет – 0:2 победа Барселоны.