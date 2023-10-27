В эти выходные в Испании пройдут матчи 11 тура Ла Лиги. Безусловно, главной встречей не только уик-энда, но и как минимум половины сезона станет дерби "Эль-Класико" между Барселоной и Реалом, пишет 24 канал.

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Битва за лидерство

Команды ожидаются среди лидеров чемпионата. Мадридцы набрали 25 очков в десяти играх и лидируют на пару с Жироной, имея лучшую разницу мячей.

Барселона же трижды теряла очки в этом сезоне, но, в отличие от Реала, еще не проигрывала. Это позволяет команде Хави идти на третьем месте, в одном балле позади мадридцев и Жироны.

Посреди недели команды имели возможность немного сэкономить силы в Лиге чемпионов. Барса относительно уверенно обыграла Шахтер (2:1), с таким же счетом Реал обыграл Брагу. Обеим испанским грандам пришлось попотеть разве что на исходе матчей.

Кадровая яма Барселоны

К принципиальной битве Барселона подходит с большими кадровыми потерями. Подопечным Хави не помогут главный бомбардир Левандовски, вингер Рафинья, хавбеки Педри, Роберто и де Йонг, а также защитник Кунде.

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Кроме того, после игры с Шахтером под вопросом еще и участие повредившего колено Жоау Фелиша. У Реала же существенных проблем с составом нет. К отсутствию выбывших до конца сезона Куртуа и Милитао мадридцы привыкли.

Прогноз Favbet

Букмекеры не определили явный фаворит у Эль-Класико. Чуть больше шансов дают Барселоне, которая будет играть дома. Коэффициент – 2,54. На победу Реала можно поставить за 2,70, а ничью – за 4,20.

При этом эксперты не сомневаются в результативном матче. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,60, в то время как на ТМ – аж 2,41. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,54.

История встреч

За все время Барселона и Реал наиграли 289 матчей. Преимущество на стороне каталонской команды – 121 победа против 106 у Реала при 62 ничьих. Впрочем, если брать исключительно матчи чемпионата, то здесь уже немного более успешные мадридцы:

77 побед Реала

35 ничьих

74 победы Барселоны

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Неудивительно, что букмекеры не верят в ничью, хотя команды и примерно одинакового уровня. Последний раз Барса и Реал не обнаружили победителей в 2019 году (0:0). После этого в 13 матчах обязательно побеждала какая-то команда (6:7 в пользу "бланкоса").

В прошлом сезоне команды отыграли целых пять очных встреч. В чемпионате гранды обменялись домашними победами, в Суперкубке торжествовала Барса, а в Кубке – мадридцы. Результаты всех дерби в сезоне 2022-2023: