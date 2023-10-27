В эти выходные в Испании пройдут матчи 11 тура Ла Лиги. Безусловно, главной встречей не только уик-энда, но и как минимум половины сезона станет дерби "Эль-Класико" между Барселоной и Реалом, пишет 24 канал.
По теме Едва не сотворили камбэк: Шахтер с боем уступил в гостях Барселоне – видеообзор матча
Битва за лидерство
Команды ожидаются среди лидеров чемпионата. Мадридцы набрали 25 очков в десяти играх и лидируют на пару с Жироной, имея лучшую разницу мячей.
Барселона же трижды теряла очки в этом сезоне, но, в отличие от Реала, еще не проигрывала. Это позволяет команде Хави идти на третьем месте, в одном балле позади мадридцев и Жироны.
Посреди недели команды имели возможность немного сэкономить силы в Лиге чемпионов. Барса относительно уверенно обыграла Шахтер (2:1), с таким же счетом Реал обыграл Брагу. Обеим испанским грандам пришлось попотеть разве что на исходе матчей.
Кадровая яма Барселоны
К принципиальной битве Барселона подходит с большими кадровыми потерями. Подопечным Хави не помогут главный бомбардир Левандовски, вингер Рафинья, хавбеки Педри, Роберто и де Йонг, а также защитник Кунде.
Читайте также Уже один украинец "растворился" в этой команде: культовый клуб из Шотландии нацелился на Лунина
Кроме того, после игры с Шахтером под вопросом еще и участие повредившего колено Жоау Фелиша. У Реала же существенных проблем с составом нет. К отсутствию выбывших до конца сезона Куртуа и Милитао мадридцы привыкли.
Прогноз Favbet
Букмекеры не определили явный фаворит у Эль-Класико. Чуть больше шансов дают Барселоне, которая будет играть дома. Коэффициент – 2,54. На победу Реала можно поставить за 2,70, а ничью – за 4,20.
При этом эксперты не сомневаются в результативном матче. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,60, в то время как на ТМ – аж 2,41. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,54.
История встреч
За все время Барселона и Реал наиграли 289 матчей. Преимущество на стороне каталонской команды – 121 победа против 106 у Реала при 62 ничьих. Впрочем, если брать исключительно матчи чемпионата, то здесь уже немного более успешные мадридцы:
- 77 побед Реала
- 35 ничьих
- 74 победы Барселоны
Стоит знать Легенда сборной Испании испытывает проблемы с законом, которые могут помешать возглавить Реал
Неудивительно, что букмекеры не верят в ничью, хотя команды и примерно одинакового уровня. Последний раз Барса и Реал не обнаружили победителей в 2019 году (0:0). После этого в 13 матчах обязательно побеждала какая-то команда (6:7 в пользу "бланкоса").
В прошлом сезоне команды отыграли целых пять очных встреч. В чемпионате гранды обменялись домашними победами, в Суперкубке торжествовала Барса, а в Кубке – мадридцы. Результаты всех дерби в сезоне 2022-2023:
- Чемпионат Испании. Реал – Барселона 3:1 (Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 (пен) – Торрес, 83)
- Суперкубок Испании, финал. Реал – Барселона 1:3 (Бензема, 90+3 – Гави, 33, Левандовская, 45, Педри, 69)
- Кубок Испании, 1/2 финала. Реал – Барселона 0:1 (Милитао, 26 (автогол))
- Чемпионат Испании. Барселона – Реал 2:1 (Роберто, 45, Кессье, 90+2 – Араухо, 9 (автогол))
- Кубок Испании, 1/2 финала. Барселона – Реал 0:4 (Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (пен), 80)