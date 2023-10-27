Цими вихідними в Іспанії пройдуть матчі 11 туру Ла Ліги. Безумовно, головною зустріччю не тільки вікенду, а і як мінімум половини сезону, стане дербі "Ель Класіко" між Барселоною та Реалом, пише 24 канал.

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Битва за лідерство

Команди очікувано йдуть серед лідерів чемпіонату. Мадридці набрали 25 очок у десяти іграх та лідирують на пару із Жироною, маючи кращу різницю м’ячів.

Барселона ж тричі втрачала очки цього сезону, але, на відміну від Реала, ще не програвала. Це дозволяє команді Хаві йти на третій сходинці, в одному балі позаду мадридців та Жирони.

Посеред тижня команди мали змоги трохи зекономити сили в Лізі чемпіонів. Барса відносно впевнено переграла Шахтар (2:1), з таким же рахунком Реал переграв Брагу. Обом іспанським грандам довелось попотіти хіба що під кінець матчів.

Кадрова халепа Барселони

До принципової битви Барселона підходить із великими кадровими втратами. Підопічним Хаві не допоможуть головний бомбардир Левандовскі, вінгер Рафінья, хавбеки Педрі, Роберто та де Йонг, а також захисник Кунде.

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Крім того, після гри з Шахтарем під питанням ще і участь Жоау Феліша, який пошкодив коліно. У Реала ж суттєвих проблем зі складом немає. До відсутності Куртуа та Мілітао, які вибули до кінця сезону, мадридці звикли.

Прогноз Favbet

Букмекери не визначили явного фаворита у Ель Класіко. Трохи більше шансів дають Барселоні, яка гратиме вдома. Коефіцієнт – 2,54. На перемогу Реала можна поставити за 2,70, а нічию – за 4,20.

При цьому експерти не сумніваються у результативному матчі. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,60, тоді як на ТМ – аж 2,41. Вірогідність того, що обидві команди заб’ють, становить 1,54.

Історія зустрічей

За весь час Барселона та Реал награли аж 289 матчів. Перевага на боці каталонської команди – 121 перемога проти 106-ти у Реала при 62-х нічиїх. Втім якщо брати виключно матчі чемпіонату, то тут вже трохи більш успішні мадридці:

77 перемог Реала

35 нічиїх

74 перемоги Барселони

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Недивно, що букмекери не вірять у нічию, хоча команди і приблизно однакового рівня. Останній раз Барса та Реал не виявили переможці аж у 2019 році (0:0). Після цього у 13-ти матчах обов’язково перемагала якась команда (6:7 на користь "бланкос").

Минулого сезону команди відіграли аж п’ять очних зустрічей. В чемпіонаті гранди обмінялись домашніми перемогами, в Суперкубку тріумфувала Барса, а в Кубку – мадридці. Результати всіх дербі у сезоні 2022-2023: