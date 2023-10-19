Украинец продолжает отбывать роль в Мадриде и быть вторым номером команды даже в отсутствие травмированного Тибо Куртуа, который восстановится не быстрее апреля 2024-го.
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Будущее может завести в Шотландию
Лунин мог стать первым номером испанского гранда, если бы не решение клуба взять в аренду голкипера Челси Кепу, крепко закрепившего с собой место во владении мадридцев. Андрей, успевший до этой аренды испанца дважды сыграть за Реал в текущем сезоне-2023/2024, снова "греет" ряд запасных.
Параллельно с тем в СМИ появилась информация о заинтересованности Лунином легендарного клуба из Шотландии Селтик. Там видят в 24-летнем украинце замену опытному Джо Харту, который скоро планирует повесить бутсы на гвоздь.
Существует малая вероятность того, что Селтик может приобрести Лунина уже этой зимой. Ведь у Андрея будет еще действовать контракт с Реалом. Да и вряд ли "сливочные" захотят так рисковать, оставаясь без резервного вратаря с опытом игры на большом уровне, пока до конца не восстановится Куртуа.
Кроме Лунина Селтик заинтересовался голкипером Ливерпуля Куивином Келлехером, которого тоже не отпустят его посреди сезона.
Украинский след в Селтике
- Отметим, что в Селтике уже был относительно недавно украинский след. Речь идет об вингере Шахтера Марианне Шведе.
- В конце января 2019 футболист перебрался из львовских Карпат, воспитанником которых является, в культовый клуб. Но уже на следующий день вернулся в родной клуб, но на правах аренды до 10 мая 2019 года. В Шотландии пробыл до июля 2021, но преимущественно играл в аренде в бельгийском Мехелене.
- За шотландский клуб успел провести всего три матча, но отличиться дебютным голом (суммарно Швед провел на поле 40 минут). Марьян так и не успел себя раскрыть в этой команде.