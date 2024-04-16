Битва за полуфинал Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча Барселона – ПСЖ

16 апреля Барселона и ПСЖ сыграют второй очный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в столице Каталонии.

Во вторник, 16 апреля, в Лиге чемпионов пройдут два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Центральной будет игра в Барселоне, где местная команда будет принимать ПСЖ, пишет 24 канал.

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Смена фаворита

Перед началом дуэли между старыми знакомыми именно ПСЖ считался фаворитом противостояния. Тем не менее, команда Луиса Энрике не смогла показать весь свой класс на "Парк-де-Пренс" неделю назад.

Барселона смогла в волевом стиле вырвать победу на выезде и стать явным фаворитом в паре. Теперь каталонцам достаточно не проиграть дома, чтобы впервые с 2019 года оказаться в полуфинале Лиги чемпионов.

Это сможет компенсировать неудачи в чемпионате, где подопечные Хави не могут приблизиться к Реалу. Мадридцы сохраняют гандикап в восемь баллов, а в ближайшее воскресенье на команды ждет очная битва в Мадриде.

Что касается ПСЖ, то французы уверенно лидируют в Лиге 1 с отрывом в 10 очков. Кроме того, команда Луиса Энрике уже вышла в финал Кубка, но, безусловно, вылет из Лиги чемпионов сделает сезон неудачным для парижан.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Барселона – ПСЖ на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Барселона – ПСЖ. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.