У вівторок, 16 квітня, в Лізі чемпіонів пройдуть два матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Центральною буде гра у Барселоні, де місцева команда прийматиме ПСЖ, пише 24 канал.

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Зміна фаворита

Перед початком дуелі між старими знайомими саме ПСЖ вважався фаворитом протистояння. Тим не менше, команда Луїса Енріке не змогла показати весь свій клас на "Парк-де-Пренс" тиждень тому.

Барселона змогла у вольовому стилі вирвати перемогу на виїзді та стати явним фаворитом у парі. Тепер каталонцям достатньо не програти вдома, щоб вперше з 2019 року опинитися у півфіналі Ліги чемпіонів.

Це зможе компенсувати невдачі в чемпіонаті, де підопічні Хаві не можуть наблизитися до Реала. Мадридці зберігають гандикап у вісім балів, а найближчої неділі на команди чекає очна битва у Мадриді.

Що стосується ПСЖ, то французи впевнено лідирують в Лізі 1 з відривом у 10 очок. Крім того, команда Луїса Енріке вже вийшла у фінал Кубка, але, безумовно, виліт з Ліги чемпіонів зробить сезон невдалим для парижан.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Барселона – ПСЖ на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Барселона – ПСЖ. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.