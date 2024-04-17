Барселона прощается с Лигой чемпионов: ПСЖ взял реванш у команды Хави и вышел в полуфинал

Во вторник, 16 апреля, состоялась вторая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/2024 между Барселоной и ПСЖ. Французский клуб, несмотря на поражение в первом матче, пробился в полуфинал турнира.

Барселона – ПСЖ 1:4 (после двух матчей 4:6)

Голы: Рафинья, 12 – Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 60 (п), 89

Удаления: Араухо, 29 (Барселона), Хави, 56 (Барселона, за пределами поля)

Хозяева поля подошли ко второй встрече с выездной победой 2:3. Парижанам не удалось избежать домашнего поражения, а главным обидчиком ПСЖ стал Рафинья, который оформил дубль, пишет 24 Канал.

К теме Битва за полуфинал Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча Барселона – ПСЖ

Ключевое удаление защитника "блаугранас"

Поэтому в Испанию Мбаппе и компания приехала очень злыми. Уже с первых секунд гости из Франции побежали в атаку. Мбаппе оказался на газоне на линии штрафной Барселоны, но судья показал Килиану подниматься с футбольного поля.

Стартовые 10 минут были полностью за французским клубом. Но до чего-то действительно острого дело не дошло.

Первая атака от каталонцев на 12-й минуте стала сразу голевой. Араухо отдал справа на Ямала, тот очень легко убежал от Мендеша и отдал на Рафинью, который забил свой третий гол в двух последних матчах против ПСЖ. Барселона быстро повела в счете и еще больше усложнила жизнь сопернику – 1:0.

Видео гола Рафиньи

Уже через 8 минут мог Левандовский удваивать преимущество "блаугранас", но сильный удар Роберта прошел рядом с воротами.

В середине первого тайма в игру по-настоящему вступил тер Штеген, который отразил удар Мбаппе. Мяч полетел на угловой. Уже после передачи с угла поля Килиан уже выиграл борьбу на втором этаже, но его удар заблокировали.

На 29-й минуте Барселона осталась в меньшинстве. Араухо сфолил на Баркола и увидел перед собой красную карточку. Ключевой защитник подвел "блаугранас" уже в первом тайме.

В конце первого тайма Дембеле вернул ПСЖ в игру, сравняв счет 1:1.

Видео, как Дембеле забивал в ворота Барселоны

Команды ушли на перерыв при равном счете, но у Барселоны еще был один гол преимущества над парижанами.

Парижане перевернули противостояние с ног на голову

Вторая часть игры началась с атак гостей, которым нужно было забивать хотя бы еще один гол. Опасно с не очень удобной позиции пробивал Руис – мяч пролетел мимо дальней стойки ворот Барселоны.

Активность в атаке ПСЖ была вознаграждена. Все началось с розыгрыша углового. На 54-й минуте Витинья бильярдным ударом после передачи Хакими поразил угол ворот тер Штегена и сравнял счет в двух матчах (4:4) – 1:2.

Видео гола Витиньи

Уже в следующей атаке Барселона могла быстро сравнять счет, но удар Гюндогана взяла на себя стойка владений Доннаруммы.

Еще через 6 минут ПСЖ увеличил преимущество уже до двух голов 1:3. Канселу сфолил на Дембеле в собственной штрафной и "привез" на свои ворота пенальти, которое удачно реализовал Мбаппе. Тер Штеген угадал направление удара, но такие удары не берутся. ПСЖ уже повел в счете двух матчей и перевернул четвертьфинальное противостояние с ног на голову 4:5.

Видео гола Мбаппе с 11 метров

Доннарумма потянул удар лучшего бомбардира в этом сезоне в составе Барселоны Левандовского. Как ни старались хозяева хотя бы перевести игру в дополнительные таймы, но чуда в меньшинстве не произошло.

Зато ПСЖ выбежало в контратаку, которую результативно закончил Мбаппе, который оформил дубль – 1:4.

ПСЖ – в полуфинале Лиги чемпионов-2023/2024. Барселона теперь будет сконцентрирована на внутреннем чемпионате. Также в 1/2 финала ЛЧ вышла дортмундская Боруссия, которая выбила в четвертьфинале мадридское Атлетико.

ПСЖ и Боруссия разыграют между собой путевку в финал Лиги чемпионов.