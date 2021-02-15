Во вторник, 16 февраля, Барселона и ПСЖ откроют раунд плей-офф Лиги чемпионов матчем на "Камп Ноу". Посмотреть на это принципиальное противостояние можно будет и в Украине.

В сезоне 2020/2021 матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы показывают несколько трансляторов.

К теме Барселона против ПСЖ: стоит ли ожидать сенсацию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

По телевидению матч Барселона – ПСЖ покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции матча в 21:55. Сама игра начнется в 22:00. Перед тем в 21:14 на этом канале выйдет в прямом эфире программа "Ночь Лиги чемпионов". В ней приглашенные эксперты и гости дают свои прогнозы и комментарии перед матчем, а после игры (сразу после финального свистка) анализируют ее.

Смотреть онлайн матч Барселона – ПСЖ можно на нескольких платформах. Одна из них – Oll.tv. Это будет та же трансляция, что и на канале "Футбол 1", но онлайн. Смотреть матчи на этой платформе можно по подписке. Месячный абонемент на доступ к трансляции каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен. Или же 139 гривен, если дополнительно выбрать еще и каналы Setanta. Или можно выбрать пакет xtra sport oll inclusive за 189 гривен в месяц, куда, кроме спортивных каналов, входят также более 200 каналов, тематические кинозалы и культовые сериалы.

Или же можно выбрать сервис Megogo, где будет работать другая группа комментаторов. Там трансляция матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы доступна по подписке "Максимальная", куда входят зарубежные и национальные телеканалы, прямые трансляции спортивных событий (и не только футбола), а также доступ к тысяче фильмов и сериалов.