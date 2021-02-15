У вівторок, 16 лютого, Барселона та ПСЖ відкриють раунд плей-офф Ліги чемпіонів матчем на "Камп Ноу". Переглянути на це принципове протистояння можна буде і в Україні.

У сезоні 2020/2021 матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи показують декілька трансляторів.

До теми Барселона проти ПСЖ: чи варто очікувати на сенсацію в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

По телебаченні матч Барселона – ПСЖ покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції матчу о 21:55. Сама гра розпочнеться о 22:00. Перед тим о 21:14 на цьому каналі вийде в прямому ефірі програма "Ніч Ліги чемпіонів". У ній запрошені експерти та гості дають свої прогнози та коментарі перед матчем, а після гри (одразу після фінального свистка) аналізують її.

Дивитися онлайн матч Барселона – ПСЖ можна на декількох платформах. Одна з них – Oll.tv. Це буде та ж трансляція, що і на каналі "Футбол 1", але онлайн. Дивитися матчі на цій платформі можна по підписці. Місячний абонемент на доступ до трансляції каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться у 109 гривень. Або ж 139 гривень, якщо додатково обрати ще й каналі Setanta. Або можна обрати пакет xtra sport oll inclusive за 189 гривень на місяць, куди, окрім спортивних каналів, входять також понад 200 каналів, тематичні кінозали та культові серіали.

Або ж можна обрати сервіс Megogo, де буде працювати інша група коментаторів. Там трансляція матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи доступна за передплатою "Максимальна", куди входять зарубіжні та національні телеканали, прямі трансляції спортивних подій (і не лише футболу), а також доступ до тисячі фільмів та серіалів.