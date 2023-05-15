Команда Хави отпраздновала очередное чемпионство Испании прямо в центральном круге футбольного поля на стадионе Эспаньола. Такая "дерзость" разозлило фанатов соперника, решивших сорвать чемпионское празднование Барселоны.

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Дикое поведение фанатов Эспаньола

Болельщики Эспаньола продрались сквозь стюарды и выбежали на футбольное поле. Игроки Барселоны и тренерский штаб мгновенно побежали в подтрибунное помещение, чтобы не получить пинков от разъяренных фанатов хозяев поля.

К счастью, для Барселоны стражам порядка и стюардам удалось несколько задержать болельщиков Эспаньола, оказавшихся на футбольном поле, пока футболисты не забежали в коридор, которым команды выходили на поле.

Фанаты Эспаньола выбежали на поле после матча: смотрите видео

Но даже такое дикое поведение фанатов хозяев не испортило радостные эмоции соперника. В раздевалке Барселона продолжила свое празднование.

Каталонский клуб получил свой 27-й титул чемпиона Ла Лиги. Следующие матчи Барселоны будут только формальностью. Команда Хави в следующем сезоне-2023/2024 будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов.

Отметим! Принципиальный соперник Реал уже поздравил Барселону с досрочным чемпионством в Ла Лиге-2022/2023.

Впереди у Барселоны еще четыре поединка испанского первенства – против Реал Сосьедад, Реал Вальядолид, Мальорки и Сельты.

В то же время продолжается борьба за второе место в Ла Лиге между двумя клубами из Мадрида. Реал вернул себе вторую позицию и опережает Атлетико на 2 балла.