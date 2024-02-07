Немецкий специалист дорабатывает свой последний год в Ливерпуле и уже сделал громкое обещание для болельщиков "мерсисайдов". Юрген Клопп пообещал, что больше никогда не будет руководить другим клубом в Англии. В этих словах тренера видно всю преданность и благодарность Ливерпулю.

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Клопп может продолжить карьеру в Испании

Нынешний наставник английского гранда ранее отмечал, что может взять годичную паузу в тренерской карьере после болезненного ухода из Ливерпуля. Однако теперь все изменилось

Испанский журналист рассказал, что Клопп может изменить свои будущие планы ради Барселоны. Юрген готов возглавить каталонский коллектив уже в следующем сезоне.

Следует вспомнить, что текущий сезон-2023/2024 будет последним для Хави во главе "блаугранас". Об этом 44-летний испанский специалист объявил вслед за словами Клоппа об уходе из Ливерпуля.

В СМИ уже даже заговорили, что Барселона заинтересована в приглашении нынешнего наставника "мерсисайдцев". Правда, спортивный директор команды и клубная легенда Деку заверил, что пока еще рано что-то говорить о приходе Клоппа.

Клопп стал очередным наставником, которого европейская пресса сватает к тренерскому рулю Барселоны. Среди которых есть главный тренер Жироны Мичел Санчес. Хотя сам испанец уверяет, что имеет действующий контракт с клубом Артема Довбика и Виктора Цыганкова, поэтому болельщикам не следует волноваться.

Параллельно с этим появилась информация, что Мичел уже провел переговоры с руководством каталонского клуба и выдвинул свои условия "блаугранас". Также свое возвращение в Барселону не исключил наставник английского МанСити Пеп Гвардиола.

Кто еще может возглавить Барселону