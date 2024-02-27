Все из-за событий, которые произошли в одном из ночных клубов Барселоны. Бразилец сначала отрицал обвинения, но позже заявил, что все произошло по взаимному согласию.

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Все достижения перечеркнуты из-за ужасного поступка

Прокурор требовал для экс-футболиста 9 лет тюрьмы, в то время, как адвокаты пострадавшей настаивали на 12 годах лишения свободы.

В итоге, Дани Алвес был приговорен к 4.5 годам тюремного заключения. Также он обязан заплатить девушке 150 тысяч евро компенсации и ему запрещено приближаться к жертве в течение 9.5 лет.

После официального решения суда испанская Барселона лишила бывшего защитника своей команды статуса "Легенда клуба", который бразилец имел благодаря успешным выступлениям в течение 8 сезонов за каталонцев. На его счету 408 матчей за клуб.

В составе Барселоны Дани Алвес завоевал 23 титула:

чемпион Испании (6)

Кубок и Суперкубок страны (по 4)

триумфатор Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубный чемпион мира (по 3)

К слову. До августа 2023 года Дани Алвес считался самым титулованным игроком в мире. Всего на протяжении карьеры он выиграл 43 трофея, больше только у его бывшего одноклубника Лионеля Месси – 44.