Все из-за событий, которые произошли в одном из ночных клубов Барселоны. Бразилец сначала отрицал обвинения, но позже заявил, что все произошло по взаимному согласию.
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Все достижения перечеркнуты из-за ужасного поступка
Прокурор требовал для экс-футболиста 9 лет тюрьмы, в то время, как адвокаты пострадавшей настаивали на 12 годах лишения свободы.
В итоге, Дани Алвес был приговорен к 4.5 годам тюремного заключения. Также он обязан заплатить девушке 150 тысяч евро компенсации и ему запрещено приближаться к жертве в течение 9.5 лет.
После официального решения суда испанская Барселона лишила бывшего защитника своей команды статуса "Легенда клуба", который бразилец имел благодаря успешным выступлениям в течение 8 сезонов за каталонцев. На его счету 408 матчей за клуб.
В составе Барселоны Дани Алвес завоевал 23 титула:
- чемпион Испании (6)
- Кубок и Суперкубок страны (по 4)
- триумфатор Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубный чемпион мира (по 3)