Все через події, які сталися в одному з нічних клубів Барселони. Бразилець спочатку заперечував звинувачення, але пізніше заявив, що все сталося за взаємною згодою.

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Прокурор вимагав для ексфутболіста 9 років в'язниці, в той час, як адвокати постраждалої наполягали на 12 роках позбавлення волі.

У підсумку, Дані Алвес був засуджений до 4.5 років тюремного ув'язнення. Також він зобов'язаний заплатити дівчині 150 тисяч євро компенсації та йому заборонено наближатися до жертви протягом 9.5 років.

Після офіційного рішення суду іспанська Барселона позбавила колишнього захисника своєї команди статусу "Легенда клубу", який бразилець мав завдяки успішним виступам протягом 8 сезонів за каталонців. На його рахунку 408 матчів за клуб.

У складі Барселони Дані Алвес здобув 23 титули:

чемпіон Іспанії (6)

Кубок і Суперкубок країни (по 4)

тріумфатор Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубний чемпіон світу (по 3)

До слова. До серпня 2023 року Дані Алвес вважався найтитулованішим гравцем у світі. Всього протягом кар'єри він виграв 43 трофеї, більше тільки у його колишнього одноклубника Ліонеля Мессі – 44.