Испанская Барселона 3 января сыграла матч чемпионата против Уэски. На этот матч команда отправилась на клубном автобусе.

Такое решение было принято из-за того, что время в дороге на автобусе и самолете было бы одинаковым, пишет Onze TV. Расстояние между городами 272 километра.

EN BUS A OSCA PER ESTALVIAR DINERS

️ @XaviCampos:



"Van decidir anar a Osca amb autocar perquè, entre una cosa i l'altra, la durada era similar a l'avió"



"A més, s'estalviaven una mica més de 30.000€ i, amb la situació econòmica del club, era important"#OnzeE3 pic.twitter.com/0ljVgTVhcf — Onze (@OnzeTv3) January 4, 2021

Кроме того, это позволило сэкономить клубу 30 тысяч евро, что немаловажно, учитывая финансовое состояние.

Примечательно 20 тысяч километров в 2020 году: необычная карта путешествий футбольного клуба по Украине в автобусе

Сам матч состоялся 3 января. А Барселона одержала минимальную победу благодаря голу Де Йонга в середине первого тайма.

Отметим, что в этом матче Лео Месси сыграл свой 500-й матч за Барселону в чемпионате Испании. И в целом 750-й матч за команду во всех турнирах.