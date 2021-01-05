Барселона отправилась на матч с Уэской на автобусе, чтобы сэкономить 30 тысяч евро
Испанская Барселона 3 января сыграла матч чемпионата против Уэски. На этот матч команда отправилась на клубном автобусе.
Такое решение было принято из-за того, что время в дороге на автобусе и самолете было бы одинаковым, пишет Onze TV. Расстояние между городами 272 километра.
Кроме того, это позволило сэкономить клубу 30 тысяч евро, что немаловажно, учитывая финансовое состояние.
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Сам матч состоялся 3 января. А Барселона одержала минимальную победу благодаря голу Де Йонга в середине первого тайма.
Отметим, что в этом матче Лео Месси сыграл свой 500-й матч за Барселону в чемпионате Испании. И в целом 750-й матч за команду во всех турнирах.
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