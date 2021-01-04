Лидер Первой лиги Агробизнес из Волочиска в 2020 году провел 23 матча за пределами родного города. Чтобы сыграть эти матчи, команде пришлось преодолеть почти 20 тысяч километров. Все это расстояние футболисты преодолели на клубном автобусе.

При этом проехать это расстояние Агробизнесу пришлось за пять месяцев и три дня. Так как из-за пандемии коронавируса футбольные матчи в Первой лиге возобновились только в июне. В целом команда сыграла в 16 городах.

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Отметим, что шесть домашних матчей команда была вынуждена провести за пределами родного Волочиска. Поэтому три матча Агробизнес провел в Винниках, два – в Хмельницком, и еще один – в Полтаве.

Самым близким для команды был выезд в Хмельницкий – всего 66 километров. Самый длинный – в Краматорск (1 077 километров). В целом команда преодолела 19 988 километров (это приблизительный подсчет с помощью Google Maps).



Карта выездов Агробизнеса в 2020 году / ФК Агробизнес

Отметим, что похожей путешествующей командой в УПЛ стал Мариуполь. Из-за замены газона на стадионе команда была вынуждена все матчи первого круга провести на выезде. Некоторые из них продолжались неделями, поэтому азовцы даже не возвращались домой.