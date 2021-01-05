Іспанська Барселона 3 січня зіграла матч чемпіонату проти Уески. на цей матч команда відправилася на клубному автобусі.

Таке рішення було прийнято через те, що час в дорозі автобусом та літаком була б однаковою, пише Onze TV. Відстань між містами 272 кілометри.

EN BUS A OSCA PER ESTALVIAR DINERS

️ @XaviCampos:



"Van decidir anar a Osca amb autocar perquè, entre una cosa i l'altra, la durada era similar a l'avió"



"A més, s'estalviaven una mica més de 30.000€ i, amb la situació econòmica del club, era important"#OnzeE3 pic.twitter.com/0ljVgTVhcf — Onze (@OnzeTv3) January 4, 2021

Окрім того, це дозволили зекономити клубу 30 тисяч євро, що немаловажно, зважаючи на фінансовий стан.

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Сам матч відбувся 3 січня. А Барселона здобула мінімальну перемогу завдяки єдиному голу де Йонга всередині першого тайму.

Відзначимо, що в цьому матчі Лео Мессі зіграв свій 500-й матч за Барселону в чемпіонаті Іспанії. І загалом 750-й матч за команду у всіх турнірах.