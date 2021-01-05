Барселона відправилася на матч з Уескою на автобусі, щоб зекономити 30 тисяч євро
Іспанська Барселона 3 січня зіграла матч чемпіонату проти Уески. на цей матч команда відправилася на клубному автобусі.
Таке рішення було прийнято через те, що час в дорозі автобусом та літаком була б однаковою, пише Onze TV. Відстань між містами 272 кілометри.
Окрім того, це дозволили зекономити клубу 30 тисяч євро, що немаловажно, зважаючи на фінансовий стан.
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Сам матч відбувся 3 січня. А Барселона здобула мінімальну перемогу завдяки єдиному голу де Йонга всередині першого тайму.
Відзначимо, що в цьому матчі Лео Мессі зіграв свій 500-й матч за Барселону в чемпіонаті Іспанії. І загалом 750-й матч за команду у всіх турнірах.
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