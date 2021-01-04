В субботу, 3 января, Барселона сыграла на выезде против Уэски в рамках 17-го тура Ла Лиги. Гости минимально победили аутсайдера сезона.

Уэска – Барселона 0:1

Гол: де Йонг, 27

Гости из Каталонии были фаворитами этого поединка. В составе Барселоны снова можно было увидеть Месси, который пропускал прошлую встречу из-за небольшого отпуска в родной Аргентине, пишет 24 канал.

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Первый 100-процентный момент в матче потеряла Барселона. Мяч прилетел в ноги Педри во вратарской площадке. Похоже, полузащитник не ожидал такого подарка от защиты соперника, поэтому удар не был сильным. Но голкипер в феноменальном прыжке отразил выстрел.

Снова острота была с левого фланга каталонских гостей. Подача с фланга была прямо на голову активного Педри – мяч пролетел далеко выше ворот. Игроку оставалось только схватиться за голову.

На 27-й минуте наконец о себе напомнил Месси. Лео выполнил передачу из глубины поля прямо на ход де Йонгу, который сыграл на опережение и перевел мяч мимо голкипера – 0:1. Вратарь не ожидал такого стремительного прохода от нидерландского футболиста гостей.

Дальше за дело снова взялся аргентинский нападающий. Месси подошел исполнять перспективный штрафной. Лишь эффектный прыжок вратаря спас Уэску от второго пропущенного гола.

Команды так и не смогли изменить счет на табло в первом тайме. Дембеле классно вышел один на один с голкипером. Но переиграв Фернандеша его удар остановили игроки Уэски.

Дальше остро было у ворот тер Штегена. Передача с углового создала "пожар" в штрафной Барселоны, но игроки хозяев не смогли воспользоваться таким подарком от соперника.

Месси обыгрался в стеночку с Педри – мяч после удара аргентинца отбил голкипер. Во втором тайме команды не создали больше остроты. 0: 1 – минимальная победа Барселоны.

После победы Барселона взобралась на 5 строчку, теперь в их активе 28 очков. Уэска же дала достойный бой испанскому гранду, но проиграв продолжает замыкать таблицу Ла Лиги – последнее 20 место и 12 набранных пунктов.

Уэска – Барселона видеообзор