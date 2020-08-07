У испанской "Барселоны" проблемы с составом перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". За команду может дебютировать сразу семь игроков дубля команды.

"Барселона" сыграет против "Наполи" в субботу, 8 августа. На этот матч команда объявила список из 22 игроков. Семь из них представляют дубль команды.

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В то же время в заявке отсутствуют лидеры команды – полузащитники Артур, Усман Дембеле, Артуро Видаль и Серхио Бускетс. Двое последних не могут сыграть против "Наполи" из-за дисквалификации.

Относительно Артура, то игрок не вернулся в команду из отпуска из Бразилии. И теперь его ожидает значительное наказание. При том, что летом "Барселона" продала его в итальянский "Ювентус", на замену приобретя у "старой синьоры" Миралема Пьянича.

Причины отсутствия Усмана Дембеле пока неизвестны. Француз перед тем уже тренировался с главной командой.

Заявка "Барселоны"

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;

Защитники: Серхи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жорди Альба, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Рональд Араухо, Оскар Мингеса;

Полузащитники: Иван Ракитич, Фрэнки де Йонг, Рикард Пуч, Мончу, Лудовит Рейс, Хандро Орельяна;

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Ансуи Фати, Конрад де ла Фуэнте.

Матч "Барселона" – "Наполи" состоится в субботу, 8 августа. Начало в 22:00. Первый матч между командами закончился вничью 1:1. победитель этой пары в четвертьфинале сыграет против победителя пары "Челси" – "Бавария".