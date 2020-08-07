Іспанська "Барселона" має проблеми зі складом перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Наполі". За команду може дебютувати одразу семеро гравців дубля команди

"Барселона" зіграє проти "Наполі" в суботу, 8 серпня. На цей матч команда оголосила список із 22 гравців. Сім з них представляють дубль команди.

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Натомість в заявці відсутні лідери команди – півзахисники Артур, Усман Дембеле, Артуро Відаль та Серхіо Бускетс. Двоє останні не можуть зіграти проти "Наполі" через дискваліфікацію.

Щодо Артура, то гравець не повернувся до команди з відпустки з Бразилії. І тепер на нього очікує значне покарання. При цьому що влітку "Барселона" продала його в італійський "Ювентус", на заміну придбавши в "старої синьйори" Міралема П'яніча.

Причини відсутності Усмана Дембеле поки невідомі. Француз перед тим вже тренувався з головною командою.

Заявка "Барселони"

Воротарі: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Іньякі Пенья;

Захисники: Серхі Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Піке, Жорді Альба, Хуніор Фірпо, Клеман Лангле, Рональд Араухо, Оскар Мінгеса;

Півзахисники: Іван Ракітіч, Френкі де Йонг, Рікард Пуч, Мончу, Лудовіт Рейс, Хандро Орельяна;

Форварди: Ліонель Мессі, Луіс Суарес, Антуан Грізманн, Ансу Фаті, Конрад де ла Фуенте.

Матч "Барселона" – "Наполі" відбудеться в суботу, 8 серпня. Початок о 22:00. Перший матч між командами закінчився внічию 1:1. переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари "Челсі" – "Баварія".