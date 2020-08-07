В субботу, 8 августа, "Барселона" и "Наполи" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Барселона – Наполи: прогноз

В первом матче "Наполи" сыграл смело, ни в чем не уступил фавориту и мог побеждать. Но получил всего лишь ничью – 1:1. При этом "Барса" должна быть довольна этим результатом. По большому счету, у каталонцев в матче был всего один настоящий голевой момент.

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После рестарта чемпионатов "Барселона" упустила лидерство и проиграла Ла Лигу мадридскому "Реалу". У "Наполи" особых задач в Серии А не было, а вот в Кубке команда Гаттузо использовала шансы и взяла трофей. Как показал тот же Кубок, настраиваться на большие матчи "Наполи" умеет. Непросто будет "Барсе" и из-за потерь. Бускетс и Видаль пропустят игру из-за дисквалификации. В "Наполи" лишь Манолас не сыграет из-за повреждения.

Матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" состоится в субботу, 8 августа. Начало встречи – в 22:00.

Барселона – Наполи: что прогнозируют букмекеры

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа "Барселоны" – 1,65, победа "Наполи" – 5,3. Ничья в этой встрече – 4,1.

За последние 12 лет "Барселона" выходила минимум в 1/4 финала Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что матч "Барселона" – "Наполи" получится результативным: тотал больше 2,5 мячей идет за 1,69, а тотал меньше 2,5 мячей – 2,43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,45.