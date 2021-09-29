Признание украинского футболиста

25-летний форвард сборной Украины лишь в конце июля 2021 года перешел в Бенфику. Роман Яремчук уже с самого начала решил зарекомендовать себя в новой команде.

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Нападающий оформил дубль в последнем матче чемпионата Португалии против СК Виктории, который завершился победой Бенфики со счетом 1:3. Украинец забил оба гола в первом тайме.

Благодаря такой результативности Яремчука назвали лучшим игроком недели в португальской лиге.

Футболист отыграл за "орлов" 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал такое же количество ассистов.

Соглашение Романа с Бенфикой рассчитано до конца июня 2026 года.

Уже 29 сентября Яремчук может улучшить свою статистику в команде Жорже Жезуша. Бенфика примет Барселону во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.