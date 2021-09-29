Визнання українського футболіста

25-річний форвард збірної України лише наприкінці липня 2021 перейшов у Бенфіку. Роман Яремчук вже з самого початку вирішив зарекомендувати себе у новій команді.

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Нападник оформив дубль в останньому матчі чемпіонату Португалії проти СК Вікторії, який завершився перемогою Бенфіки з рахунком 1:3. Обидва голи українець забив у першому таймі.

Завдяки такій результативності Яремчука назвали найкращим гравцем тижня у португальській лізі.

Футболіст відіграв за "орлів" 9 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав таку ж кількість асистів.

Угода Романа з Бенфікою розрахована до кінця червня 2026 року.

Вже 29 вересня Яремчук може покращити свою статистику у команді Жорже Жезуша. Бенфіка прийме Барселону у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.