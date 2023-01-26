Все из-за вставленных жестких финансовых правил со стороны Ла Лиги. Барселона сможет себя порадовать только незначительными трансферами.
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Безысходность Барселоны
"Сине-гранатовые" могут потратить этой зимой только 3 миллиона евро на игроков, и это с учетом заработной платы. Каталонский клуб может подписывать новых игроков и есть определенные нюансы. Барселона может получить игрока, у которого закончился контракт с бывшим клубом (свободного агента), или взять игрока в краткосрочную аренду, то есть, только до конца сезона.
В таких обстоятельствах Барселона вряд ли может рассчитывать на громкий трансфер. Каталонский клуб должен удовлетворяться своим текущим составом. Хотя ранее сообщалось, что на правам краткосрочной аренды в клуб может вернуться Пьер-Эмерик Обамеянг, а также Барселона вела переговоры с Челси по поводу Хакима Зиеша.
"Сине-гранатовые" в этом сезоне
- Каталонский клуб в этом сезоне неплохо справляется и со своим текущим составом.
- Барселона уже успела поднять над головой Суперкубок Испании.
- Также подопечные Хави Эрнандеса лидируют в Ла Лиге, имея отрыв от второго места в три очка.
- Также каталонцы пробились в полуфинал Кубка Короля, непросто одолев Реал Сосьедад.
- Только в ЛЧ Барселону не удалось показать максимальный результат, но команда имеет возможность реабилитироваться в ЛЕ. В 1/16 испанскому клубу будет противостоять маститый Манчестер Юнайтед.