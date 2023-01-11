Обамеянг уже контактировал с главным тренером Барселоны Хави Эрнандесом. Габонский футболист признался, что скучает по испанскому коллективу и снова хотел бы защищать их цвета. Коуч "каталонцев" согласовывает возвращение Обамеянга, но в личном разговоре попросил игрока еще немного подождать.

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Дилемма габонца

Обамеянг хочет покинуть Челси, поскольку те подписали Жоау Феликса. Габонский нападающий чувствует себя лишним в команде и несчастливым. Для перехода в Барселону игроку также предстоит освободить место. Состав "сине-гранатовых" может покинуть Мемфис Депай. К тому же Обамеянг вынужден будет пойти на уменьшение заработной платы в Испании и суметь договориться об аренде до конца сезона с Челси.

Также в услугах Обамеянга заинтересован мадридский Атлетико, который ищет замену тому же Феликсу, но габонец предпочитает Барселону.

Результаты Обамеянга