Каталонська "Барселона" після гучного фіаско у Лізі чемпіонів від "Баварії" змінить головного тренера. Іспанський гранд визначився з головним кандидатом на тренерське крісло.

Як повідомляє Diario Sport, колишній тренер "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно – основний кандидат на пост наставника "Барселони".

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Президент "Барселони" розраховує на Почеттіно

Повідомляється, що президент каталонців Жозеп Бартомеу зробить ставку на аргентинця, адже вважає його найкращим варіантом для зміни поколінь в клубі.

Бартомеу начебто хотів призначити Почеттіно у січні. Втім, проти приходу Почеттіно був спортивний директор Ерік Абідаль.

Останній стоїть за призначенням Кіке Сетьєна, з яким "Барселона" провалила другу частину сезону.

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"Барселона" підготувала контракт

За інформацією Diario Sport, Почеттіно, який свого часу очолював "Еспаньйол" та "Саутгемптон", хоче контракт терміном не менше ніж на три роки.

Та найближчим часом у "Барселоні" відбудеться ​​зміна керівництва. Тому аргентинцю запропонували угоду за схемою "1+1".

Крім Почеттіно, "Барселона" підтримує зв'язок і з іншими кандидатами.

Серед них головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман, екстренер "Ювентуса" Массіміліано Алегрі і колишній гравець "Барселони" Тьєррі Анрі, який очолює "Монреаль Імпект".