"Барселона" 8 августа примет "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Просмотреть жаркий поединок можно онлайн и по телевидению.

Официально смотреть матчи Лиги чемпионов сезона 2019/20 в Украине по телевидению можно на каналах "Футбол 1/2/3". Именно "Футбол 2" покажет в прямом эфире матч "Барселона" – "Наполи", пишет 24 канал.

К теме: Барселона – Наполи: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Начало трансляции из Испании в 21:45. Сам матч начнется ровно в 22:00.

Трансляция матчей на каналах "Футбол 1/2" доступна только для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также кабельных операторов "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega.

Смотреть онлайн матч "Барселона" – "Наполи" можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячный абонемент на все три канала "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе.

Эта услуга стоит от 29 гривен в месяц. При этом просматривать можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Перед решающим матчем

Первая встреча между этими командами завершилась ничьей – 1:1. При этом "Наполи" на своем поле был даже ближе к победе, чем каталонцы.

У "Барселоны" есть небольшое преимущество в виде забитого мяча на выезде. Матч будет проходить на пустом стадионе "Камп Ноу" из-за пандемии коронавируса.

Букмекеры считают, что именно хозяева матча выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов.

После восстановления национальных турниров "Барселона" уступила в чемпионской гонке "Реалу", а "Наполи" стал седьмым в итальянской Серии А.