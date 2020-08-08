"Барселона" 8 серпня прийматиме "Наполі" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.. Переглянути спекотний поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Офіційно дивитися матчі Ліги чемпіонів сезону 2019/20 в Україні по телебаченню можна на каналах "Футбол 1/2/3". Саме "Футбол 2" покаже в прямому ефірі матч "Барселона" – "Наполі", пише 24 канал.

До теми: Барселона – Наполі: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Початок трансляції з Іспанії о 21:45. Сам матч розпочнеться рівно о 22:00.

Трансляція матчів на каналах "Футбол 1/2" доступна лише для абонентів супутникової платформи Xtra TV, а також кабельних операторів "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega.

Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Наполі" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячний абонемент на всі три канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі.

Ця послуга коштує від 29 гривень у місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Перед вирішальним матчем

Перша зустріч між цими командами завершилась нічиєю – 1:1. При цьому "Наполі" на своєму полі був навіть ближчим до перемоги, ніж каталонці.

У "Барселони" є невеличка перевага у вигляді забитого м'яча на виїзді. Матч буде відбуватись на порожньому стадіоні "Камп Ноу" через пандемію коронавірусу.

Букмекери вважають, що саме господарі матчу вийдуть в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Після відновлення національних турнірів "Барселона" поступилася у чемпіонській гонці "Реалу", а "Наполі" став сьомим в італійській Серії А.